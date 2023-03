Mariela "La Chipi" Anchipi confesó que con Dady Brieva pensaron en irse del país: el motivo

“Se van a la mierda, no tienen ningún tipo de ética moral y conexión con la realidad. No tienen un stop. Esas cifras hay formas de comprobar si se paga de esa manera, hay que salir a aclarar porque lo repiten 24/7. Si no salís a parar las noticias ruedan y ruedan. Hay un montón de fake news que ya se convirtieron en leyendas urbanas”, aseguró La Chipi en defensa de Dady en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Chipi y Dady Brieva.jpg

Además, sumó a favor de su marido: “Él es una persona que es pública porque dice lo que piensa y lo atacan, en su momento fue Echarri y Duplaá, después Andrea del Boca, y siempre dicen lo mismo, que el artista es un chorro”.

Y a pesar de que el cómico salió a detallar los números que en realidad manejaba en sus presentaciones, los ataques seguían escalando. Así fue que analizaron un plan en caso de emergencia, según lo aseguró Anchipi. “En un momento tuvimos como un miedo, como había personas allegadas que nos decían que por ahí teníamos riesgo”, confesó.

“Nos decían que no dejemos el auto en un estacionamiento sin llave y decíamos, ‘¿hay necesidad de vivir así?’. Hace poco Lanata creyéndose que estaba bien decía a dónde me iba a mudar, a qué colegio van mis hijos, dónde vivo. Se mete directamente con la seguridad de mi familia, no está bien. Mis chicos son muy chicos, no puedo estar viviendo con miedo. Faltaba que incitara a la gente, era como decir ‘mirá que si le querés robar el pibe está en tal lugar’”, detalló “La Chipi”.

Así y todo, hacia el final Mariela contó que a pesar de esta situación angustiante, Dady Brieva nunca pensó en abandonar lo que considera su lucha, “Pero sí me planteó que si se ponía más agresivo el asunto que yo tenía que agarrar los dos chicos e irme, como un plan de contingencia. En este mundo es como que te haces experta en esquivar balas”.

chipi dady y los dos hijos.jpg

Dady Brieva reveló la importante suma de dinero que gana por función: "Mis números son..."

Como a tantos artistas, este verano lo encontró a Dady Brieva instalado en Mar del Plata donde estuvo presentando su unipersonal "Súper Dady, el mago del tiempo" en la sala Ástor Piazolla del teatro Auditorium, lejos de los tiempos de popularidad absoluta y recaudación récord de la mano de Midachi, junto a sus amigos Miguel del Sel y Chino Volpato.

Así, a mediados de enero el humorista santafecino habló de todo un poco con LAM (América TV) en un extenso móvil desde La Feliz, en el marco de la promoción de su espectáculo teatral.

Dady Brieva Ángel de Brito - captura LAM - Los números de mi temporada son chiquitos pero están bien.jpg

En la charla con Ángel de Brito, Brieva repasó desde sus épocas de Midachi compartiendo pantalla con Jorge Guinzburg en "Tres triste tigres" en El Trece durante los '90, hasta su actualidad laboral en la que no tuvo inconveniente alguno en revelar cuándo dinero gana por función.

“La temporada de Mar del Plata es amplia, hay de todo. Estaba la época de los Midachi y ahora hay tres o cuatro que cortan bien y después yo tengo mis números que son chiquitos pero que están muy buenos porque yo estoy solo. Te lo digo sin careta, yo meto en San Bernardo 400 personas a 3000 pesos la entrada, para mí representa un palo doscientos, con el 70 por ciento me quedan 800 mil pesos. Para mí solo es un lujo”, reveló contundente y sin pelos en la lengua.