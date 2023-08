La drástica decisión de Laurita Fernández tras quedarse sin trabajo: "Nos..."

Primero desembarcaron en Perú, y en Lima recorrieron el mítico barrio de Miraflores. Pero solo fue un poquito de tiempo porque el destino final es nada menos que las playas de Miami.

“Nos divertimos mucho haciéndolo. Pocas veces vi tanta gente tan emocionada y triste detrás de cámara porque terminaba un programa. Hablamos con el canal, sentimos que había cumplido un ciclo, que necesitaba un respiro, renovarse, y todo tiene que terminar para que otros comiencen”, dijo ante la final del ciclo.

“¡¡¡Nos fuimos!!!”, contó Laurita sobre la partida del país junto a su madre y hermana.

image.png

La emoción de Laurita Fernández y Hernán Drago en el final de Bienvenidos a bordo

Tal como había adelantado semanas atrás la propia Laurita Fernández en diálogo con LAM (América TV), finalmente este viernes llegó a su fin Bienvenidos a bordo, el ciclo de entretenimientos que la actriz y bailarina condujo los últimos tres años y medio en las tardes de El Trece.

Lo cierto es que el programa terminó para darle lugar a Poco Correctos, que desembarca el lunes de la mano del Pollo Álvarez y el Chino Leunis. Es así que poco antes de dar a conocer el ganador del día, Laurita se tomó unos minutos para despedirse donde se quebró, al igual que su compañero Hernán Drago, quien formó parte del ciclo desde que estaba en manos de Guido Kaczka.

“Voy a tratar de ser breve, porque me va a costar no llorar”, anunció Laurita con su voz entrecortada, mientras sus ojos ya se veían vidriosos para recordar cómo comenzó todo. “Estaba en casa, sin trabajo y me llama Peluca para reemplazar a Guido”, reveló sobre quien hoy es pareja.

“Necesitaban 5 o 10 programas y obviamente dije que sí. Y se convirtieron en estos 400 programas que estamos cumpliendo hoy gracias a ustedes”, expresó recordando que en 2022 la llamaron para terminar el ciclo de Kaczka que estaba de vacaciones.

“Cuando llegué al piso estaban todos ellos, y entendí que cuando hay buena onda, cuando nos divertimos, eso no puede forzar ni se ensaya. Está. Y acá estuvo por montones” confesó orgullosa y emocionada. Al tiempo que explicó: “Hablamos con el canal, sentimos que había cumplido un ciclo, que necesitaba un respiro, renovarse, y todo tiene que terminar para que otros ciclos comiencen”.