Laurita Fernández tomó partido en la interna entre Guido Kaczka y Hernán Drago: a quién bancó

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En ese contexto, consultada por Intrusos sobre el conflicto, Laurita Fernández fue clara al marcar su postura. La actriz y bailarina, que estuvo al frente de Bienvenidos a Ganar durante dos temporadas y media, aseguró que ya estaba al tanto de los movimientos y modificaciones que atravesaba el ciclo.

“Antes de arrancar este año tuve muchas charlas para entender cómo se iba a desarrollar todo y cuál iba a ser la realidad presupuestaria de la televisión. En lo personal, fueron varios los factores que me llevaron a tomar una decisión”, explicó al referirse a su salida del programa.

Además, mostró su apoyo tanto a Guido Kaczka como al equipo de trabajo: “A Guido lo respeto y lo quiero mucho. También a todo el equipo. Sé que siempre defienden cada proyecto y cada programa con todo lo que tienen y con todo lo que pueden”, afirmó.

Finalmente, la conductora se mostró comprensiva con las determinaciones de la producción y cerró con firmeza: “No les quedó otra. Si le sacan algún recurso al programa no es porque quieran hacerlo. Si tomaron esa decisión, es porque realmente se tuvo que hacer”.

Laurita Fernández se metió en la interna entre Kaczka y Drago - captura Intrusos

Cuál es el verdadero motivo por el que Laurita Fernández no usa su verdadero nombre en su carrera

A comienzos de enero de este año, se dio un entretenido ida y vuelta entre Laurita Fernández y Moria Casán en La mañana con Moria (El Trece), donde la conductora volvió a marcar su incomodidad con el diminutivo que acompaña a la actriz desde sus inicios en los medios. En ese marco, Laurita explicó por qué decidió no modificarlo.

Durante la conversación, Casán fue directa con la protagonista de La cena de los tontos y le planteó sin vueltas: “Laurita, quiero que te pongas Laura Fernández”.

laurita fernandez y moria casan

La respuesta de Fernández fue inmediata y contundente, dejando en claro su postura sobre el tema. “Es que hay muchas Laura Fernández, Moria. ¿Sabés la cantidad que hay en toda la Argentina?”, respondió, argumentando que el nombre con el que se dio a conocer es parte de su identidad pública.

Sin embargo, Moria no aflojó en su mirada y redobló la apuesta al remarcar: “Es que ya basta, Laurita, te baja el rango, te hace chiquita. Es Laura”.

Finalmente, Laurita cerró el intercambio con una definición breve pero clara que dejó en evidencia que no piensa modificarlo: “A mí me gusta y me da ternura”.