La emoción de Laurita Fernández y Hernán Drago en el final de Bienvenidos a bordo

“Voy a tratar de ser breve, porque me va a costar no llorar”, anunció Laurita con su voz entrecortada, mientras sus ojos ya se veían vidriosos para recordar cómo comenzó todo. “Estaba en casa, sin trabajo y me llama Peluca para reemplazar a Guido”, reveló sobre quien hoy es pareja.

“Necesitaban 5 o 10 programas y obviamente dije que sí. Y se convirtieron en estos 400 programas que estamos cumpliendo hoy gracias a ustedes”, expresó recordando que en 2022 la llamaron para terminar el ciclo de Kaczka que estaba de vacaciones.

“Cuando llegué al piso estaban todos ellos, y entendí que cuando hay buena onda, cuando nos divertimos, eso no puede forzar ni se ensaya. Está. Y acá estuvo por montones” confesó orgullosa y emocionada. Al tiempo que explicó: “Hablamos con el canal, sentimos que había cumplido un ciclo, que necesitaba un respiro, renovarse, y todo tiene que terminar para que otros ciclos comiencen”.

Claro que allí tuvo las más cariñosas palabras para con Hernán Drago calificándolo de haber sido un gran compañero con quien tuvo una química instantánea, mientras se lo veía también con los ojos vidriosos ante las palabras de la conductora.

Es así que Laurita Fernández destacó que Hernán Drago “Es el más antiguo, estuvo desde el programa uno”, por lo que no dudó en pedirle unas palabras de despedida.

“Gracias a vos también, Lau, y a todo el equipazo que nombraste. Estoy orgulloso, considero como vos que veníamos a trabajar con una sonrisa y deseándonos lo mejor. Son muchos recuerdos, muchas noches junto a Guido, muchas tardes junto a vos que me permitieron entrar en la casa de cada uno. Y, sobre todo, me permitieron jugar, y no perder ese niño que gracias a Dios nunca he perdido. Nos hemos divertido y en la calle me lo hacen saber”, aseguró visiblemente emocionado.

De esta manera, y tras anunciar al último ganador de Bienvenidos a bordo, Laurita Fernández se despidió a pura emoción junto a todo el equipo que la acompañó en esta aventura televisiva.