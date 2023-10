La dura confesión de Dani La Chepi sobre su salud

"En mi caso todo el tiempo me critican porque estoy muy flaca y yo tengo anorexia... O me dicen 'qué linda que estás, tenés el cuerpo ideal', y no es así, estoy enferma, no tengo el cuerpo ideal", agregó confirmando su diagnóstico.

"A Isa le encanta actuar, quiere hacer películas de terror, es actriz, no tiene redes sociales, participa a veces conmigo y la gente no solo la agreden por su cuerpo o su corte de pelo. También opinan sobre su personalidad, y la agreden personas grandes, mamás. 'Qué pendeja maleducada' o 'la cría como persona grande', me dicen", sumó respecto a su hija de 9 años.