Recetas
La ensalada rusa casera que todos piden en las fiestas: fácil, económica y con pocos ingredientes

Un plato infaltable en la mesa de las Fiestas argentinas. Cómo preparar una ensalada rusa casera, simple y accesible, con los pasos exactos para lograr la textura ideal.

Hay sabores que, apenas aparecen en la mesa, anuncian que llegó diciembre, que la familia se reúne y que la cocina recupera ese clima afectivo que solo las recetas tradicionales pueden generar. Entre ellos, la ensalada rusa ocupa un lugar indiscutible. Se trata de una preparación simple, accesible y conocida por todos, pero cuya versión casera —hecha con paciencia y con ingredientes frescos— tiene un encanto especial que supera ampliamente a cualquier alternativa comprada.

image

La ensalada rusa clásica lleva tres ingredientes principales: papa, zanahoria y arvejas, unidos por una buena mayonesa. No hay secretos ocultos: es una receta directa, económica y adaptable a cualquier cantidad de comensales, motivo por el cual se vuelve protagonista en Navidad y Año Nuevo, cuando la prioridad es rendir, gustar y resolver platos frescos sin complicarse demasiado.

Aunque cada familia tiene su propia interpretación, la versión más extendida en Argentina consiste en cortar las verduras en cubos pequeños, cocinarlas por separado para controlar su punto justo y mezclarlas una vez que estén bien frías. Este detalle —el reposo y el enfriado— suele ser clave para que la ensalada mantenga estructura, no se deshaga y quede cremosa sin perder firmeza.

Ingredientes (proporciones orientativas para 4 a 6 porciones)

  • 4 papas medianas

  • 2 zanahorias

  • 1 taza de arvejas (pueden ser frescas o enlatadas)

  • Mayonesa a gusto

  • Sal

  • Opcional: jugo de limón, perejil picado o una cucharadita de mostaza suave para darle más sabor

Estas cantidades son las que se utilizan habitualmente, aunque pueden ajustarse según la preferencia por una ensalada más “armada” (con más papa y zanahoria) o más cremosa (con más mayonesa).

Preparación paso a paso

Para comenzar, las papas se pelan y se cortan en cubos pequeños, del tamaño de un bocado. Lo ideal es que todos los cubos mantengan una proporción similar para que la cocción sea pareja. Luego, se repite el mismo procedimiento con las zanahorias.

Cada verdura se cocina por separado en agua hirviendo con una pizca de sal. Las zanahorias suelen necesitar unos minutos más que las papas, por lo que controlarlas individualmente ayuda a que ninguna se pase de cocción. El objetivo es que queden tiernas pero firmes, ya que un exceso de tiempo en el fuego puede hacer que se desarmen al mezclarlas.

En el caso de las arvejas, si son frescas, se cocinan apenas unos minutos. Si son enlatadas, simplemente se escurren y se suman al final.

Una vez listas, las verduras deben enfriarse por completo antes de mezclarse. Esto evita que la mayonesa se vuelva líquida por el calor y asegura una textura más estable. Cuando están a temperatura ambiente, se colocan en un bowl amplio y se integran con la mayonesa. La cantidad queda a gusto, pero lo ideal es agregarla de a poco hasta lograr la consistencia deseada.

Muchos cocineros caseros eligen sumar un chorrito de limón para equilibrar la untuosidad o una cucharadita de mostaza suave para intensificar el sabor. Aunque estos agregados son opcionales, funcionan bien sin alterar la esencia tradicional del plato.

Un clásico que reúne, acompaña y nunca falla

La ensalada rusa es uno de esos platos que, sin pretenderlo, representa a las Fiestas argentinas. Es fresca, simple, económica y rinde mucho, además de funcionar como complemento perfecto de carnes frías, matambres, pollos al horno o preparaciones más elaboradas.

En los últimos años, las búsquedas de recetas fáciles y accesibles crecieron en diciembre, y la ensalada rusa aparece siempre entre las más consultadas. Su vigencia se explica sola: es rica, adaptable, conocida y, sobre todo, infalible.

Sumarla a la mesa navideña no solo resuelve un acompañamiento. También revive el ritual familiar de preparar algo entre todos, de pasar la receta de generación en generación y de darle, a un plato muy simple, un valor emocional que perdura.

