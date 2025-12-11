La ensalada rusa casera que todos piden en las fiestas: fácil, económica y con pocos ingredientes

Preparación paso a paso

Para comenzar, las papas se pelan y se cortan en cubos pequeños, del tamaño de un bocado. Lo ideal es que todos los cubos mantengan una proporción similar para que la cocción sea pareja. Luego, se repite el mismo procedimiento con las zanahorias.

Cada verdura se cocina por separado en agua hirviendo con una pizca de sal. Las zanahorias suelen necesitar unos minutos más que las papas, por lo que controlarlas individualmente ayuda a que ninguna se pase de cocción. El objetivo es que queden tiernas pero firmes, ya que un exceso de tiempo en el fuego puede hacer que se desarmen al mezclarlas.

En el caso de las arvejas, si son frescas, se cocinan apenas unos minutos. Si son enlatadas, simplemente se escurren y se suman al final.

Una vez listas, las verduras deben enfriarse por completo antes de mezclarse. Esto evita que la mayonesa se vuelva líquida por el calor y asegura una textura más estable. Cuando están a temperatura ambiente, se colocan en un bowl amplio y se integran con la mayonesa. La cantidad queda a gusto, pero lo ideal es agregarla de a poco hasta lograr la consistencia deseada.

Muchos cocineros caseros eligen sumar un chorrito de limón para equilibrar la untuosidad o una cucharadita de mostaza suave para intensificar el sabor. Aunque estos agregados son opcionales, funcionan bien sin alterar la esencia tradicional del plato.

Un clásico que reúne, acompaña y nunca falla

La ensalada rusa es uno de esos platos que, sin pretenderlo, representa a las Fiestas argentinas. Es fresca, simple, económica y rinde mucho, además de funcionar como complemento perfecto de carnes frías, matambres, pollos al horno o preparaciones más elaboradas.

En los últimos años, las búsquedas de recetas fáciles y accesibles crecieron en diciembre, y la ensalada rusa aparece siempre entre las más consultadas. Su vigencia se explica sola: es rica, adaptable, conocida y, sobre todo, infalible.

Sumarla a la mesa navideña no solo resuelve un acompañamiento. También revive el ritual familiar de preparar algo entre todos, de pasar la receta de generación en generación y de darle, a un plato muy simple, un valor emocional que perdura.