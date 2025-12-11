Solo necesitás tres ingredientes: la receta de garrapiñadas que te va a salvar en estas fiestas

Paso a paso para prepararlas

Colocar todo junto en la sartén. En una olla o sartén amplia, colocar el maní crudo, el azúcar y el agua. No hace falta calentar previamente ni derretir el azúcar por separado.

Cocinar a fuego medio y revolver. Este es el único requisito indispensable: revolver constantemente. La mezcla comenzará a burbujear mientras el agua se evapora y el azúcar se adhiere al maní.

Esperar a que el azúcar se vuelva arenosa. Después de unos minutos, la mezcla pasará de líquida a un estado granulado. Ese es el punto en el que el azúcar empieza a caramelizarse.

Seguir revolviendo hasta que tome color. El azúcar volverá a fundirse ligeramente, cubriendo el maní con ese tono ámbar clásico. Mantener el fuego medio para evitar que se queme.

Bajar del fuego y separar. Una vez listo, pasar el maní a una bandeja o superficie fría y separarlo con una cuchara para evitar que se pegue.

El proceso completo suele llevar entre 10 y 15 minutos, dependiendo de la intensidad del fuego y la cantidad que se prepare.

Un clásico que vuelve a ganar lugar en la cocina

Si bien las garrapiñadas pueden parecer un producto barato y de fácil acceso en cualquier comercio, cada vez más personas eligen prepararlas en casa, ya sea para regalar en frascos decorados, sumar a la mesa dulce o simplemente controlar ingredientes y costos. En un contexto donde las Fiestas suelen venir acompañadas de gastos extra, esta receta ofrece una alternativa económica que mantiene intacto el sabor de siempre.

Hacerlas caseras no solo es más accesible: también permite revivir un ritual que forma parte de nuestra memoria colectiva. Revolver la mezcla, sentir el aroma al caramelo y compartir el resultado termina siendo parte del encanto. Una preparación simple, rápida y efectiva para sumar a cualquier selección de recetas navideñas.