Pampita ventiló la verdad sobre los rumores de romance con Enzo Fernández: la reacción de Valentina Cervantes
En una nota en Olga, Pampita hizo referencia al supuesto affaire con el jugador de la Selección, Enzo Fernández, y reveló cuál fue la respuesta que recibió de parte de Valentina Cervantes.
17 nov 2025, 15:13
Pampita ventiló la verdad sobre los rumores de romance con Enzo Fernández: la reacción de Valentina Cervantes
El 2025 se acerca a su final y el balance para Enzo Fernández resulta tan intenso como inesperado. No solo atravesó uno de los periodos más turbulentos de su carrera profesional, sino que también quedó inmerso en una seguidilla de rumores vinculados al mundo del espectáculo. En medio de ese clima, fue Pampita quien decidió poner fin a las especulaciones y revelar el contenido del mensaje que le envió a Valentina Cervantes, la madre de la hija del futbolista.
Durante varios meses, Enzo Fernández había puesto en pausa su relación con Cervantes, lo que abrió la puerta a teorías de todo tipo y a versiones que lo relacionaban sentimentalmente con figuras como Wanda Nara, Nicki Nicole e incluso la propia modelo y conductora. Aquella situación tomó fuerza en redes y medios, alimentando una historia que terminó por incomodar a todas las partes involucradas.
En ese contexto, a mediados de julio, Valentina Cervantes optó por referirse al tema y confirmó que Pampita había tenido un gesto directo con ella. “Vi que hubo rumores, pero nunca fue un tema. Ella me mandó un mensaje, hablamos... es una gran mujer. Es lo único que puedo decir de ella”, expresó entonces, dejando en claro que entre ambas había existido una conversación privada destinada a aclarar cualquier malentendido.
Este lunes fue el turno de Pampita de contar su versión. Durante su visita al streaming Olga, desmintió rotundamente cualquier vínculo con el jugador y explicó cómo decidió manejar la situación ante la insistencia del entorno. Relató que todo comenzó cuando uno de sus hijos le acercó la información. “Viene un día mi hijo Beltrán y me dice ‘¿mamá, vos estás saliendo con Enzo Fernández?’. Y le digo ‘primero, podría ser mi hijo y después, no’”, recordó con humor, aunque admitió que el revuelo se amplificó porque los compañeros del colegio también habían visto los rumores en TikTok.
A partir de ese momento, la modelo decidió tomar la iniciativa y comunicarse directamente con Valentina Cervantes. “Llamé a Valu, que en ese momento estaban separados me parece, y le dije ‘mirá, no lo conozco’. Yo fui a ver un partido porque me invitó mi novio, Martín (Pepa)”, explicó, remarcando que su presencia en el estadio nada tenía que ver con Enzo Fernández. Para despejar cualquier duda, incluso le envió fotografías del día del partido, donde se la veía acompañada por su pareja.
De esta manera, Pampita no solo negó cualquier tipo de vínculo sentimental con Enzo Fernández, campeón del mundo, sino que además dejó claro que ya estaba iniciando una nueva relación, aunque todavía no la había hecho pública. Su intervención terminó de desactivar un rumor que había crecido sin freno y que, según ambas protagonistas, nunca tuvo asidero en la realidad.
Embed
¿Valentina Cervantes reaccionó a los rumores de romance de Pampita y Enzo Fernández con una foto en sus redes?
Luego de que estallaran los rumores sobre un supuesto romance entre Pampita y Enzo Fernández, Valentina Cervantes, la pareja del futbolista, apareció en las redes con una foto que intentó aclarar la situación.
La modelo mostró que su vínculo con el padre de sus hijos sigue intacto al compartir una imagen de él descansando bajo el sol. “Vitamina D”, escribió en una historia de Instagram, donde se observa al ídolo. Los seguidores interpretaron esa publicación como una prueba de que los rumores eran falsos, ya que la pareja se mostró tan unida como siempre. Sin embargo, Pampita Ardohain ya había desmentido todos los trascendidos sobre un supuesto affaire con Enzo Fernández.
Los rumores surgieron en el programa Gossip (Net TV), luego de que Pampita publicara una serie de fotos tomadas en Londres, ciudad donde reside el futbolista. Una de las imágenes que más llamó la atención fue una en la que se la ve posando con un conjunto negro en un partido de fútbol. No obstante, la modelo no tardó en aclarar la situación.
Cuando le preguntaron por Enzo Fernández, respondió con firmeza para ponerle fin a las versiones: “Me enteré de eso. No conozco a Enzo Fernández en persona, lo juro por mis hijos”, afirmó. “Sí, nos seguimos en Instagram. Él conoce a mi hermano, su mujer también conoce a mi hermano... Pero no, no lo conozco en persona, no tengo nada que ocultar”, agregó.
“Si hubiera tenido un affaire lo diría porque la verdad es que nunca oculté nada de mi vida. Todo el mundo sabe absolutamente todo. Así que creo que es una información que llegó mal por una foto que publiqué cuando estuve en Londres”, explicó Pampita.
Por último, cerró su declaración revelando cómo se siente frente a la divulgación de noticias falsas: “No me hace gracia obviamente porque no me gusta que me vinculen con gente que no salí. Lo desmiento rotundamente. Nunca lo vi en mi vida. Y nunca vi en mi vida ningún jugador de fútbol. Jamás”, concluyó.