Pampita ventiló la verdad sobre los rumores de romance con Enzo Fernández: la reacción de Valentina Cervantes

A partir de ese momento, la modelo decidió tomar la iniciativa y comunicarse directamente con Valentina Cervantes. “Llamé a Valu, que en ese momento estaban separados me parece, y le dije ‘mirá, no lo conozco’. Yo fui a ver un partido porque me invitó mi novio, Martín (Pepa)”, explicó, remarcando que su presencia en el estadio nada tenía que ver con Enzo Fernández. Para despejar cualquier duda, incluso le envió fotografías del día del partido, donde se la veía acompañada por su pareja.

De esta manera, Pampita no solo negó cualquier tipo de vínculo sentimental con Enzo Fernández, campeón del mundo, sino que además dejó claro que ya estaba iniciando una nueva relación, aunque todavía no la había hecho pública. Su intervención terminó de desactivar un rumor que había crecido sin freno y que, según ambas protagonistas, nunca tuvo asidero en la realidad.

Embed

¿Valentina Cervantes reaccionó a los rumores de romance de Pampita y Enzo Fernández con una foto en sus redes?

Luego de que estallaran los rumores sobre un supuesto romance entre Pampita y Enzo Fernández, Valentina Cervantes, la pareja del futbolista, apareció en las redes con una foto que intentó aclarar la situación.

La modelo mostró que su vínculo con el padre de sus hijos sigue intacto al compartir una imagen de él descansando bajo el sol. “Vitamina D”, escribió en una historia de Instagram, donde se observa al ídolo. Los seguidores interpretaron esa publicación como una prueba de que los rumores eran falsos, ya que la pareja se mostró tan unida como siempre. Sin embargo, Pampita Ardohain ya había desmentido todos los trascendidos sobre un supuesto affaire con Enzo Fernández.

image

Los rumores surgieron en el programa Gossip (Net TV), luego de que Pampita publicara una serie de fotos tomadas en Londres, ciudad donde reside el futbolista. Una de las imágenes que más llamó la atención fue una en la que se la ve posando con un conjunto negro en un partido de fútbol. No obstante, la modelo no tardó en aclarar la situación.

Cuando le preguntaron por Enzo Fernández, respondió con firmeza para ponerle fin a las versiones: “Me enteré de eso. No conozco a Enzo Fernández en persona, lo juro por mis hijos”, afirmó. “Sí, nos seguimos en Instagram. Él conoce a mi hermano, su mujer también conoce a mi hermano... Pero no, no lo conozco en persona, no tengo nada que ocultar”, agregó.

“Si hubiera tenido un affaire lo diría porque la verdad es que nunca oculté nada de mi vida. Todo el mundo sabe absolutamente todo. Así que creo que es una información que llegó mal por una foto que publiqué cuando estuve en Londres”, explicó Pampita.

Por último, cerró su declaración revelando cómo se siente frente a la divulgación de noticias falsas: “No me hace gracia obviamente porque no me gusta que me vinculen con gente que no salí. Lo desmiento rotundamente. Nunca lo vi en mi vida. Y nunca vi en mi vida ningún jugador de fútbol. Jamás”, concluyó.