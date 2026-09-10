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Enzo Fernández se abrió una cuenta en X y los usuarios rescataron sus polémicos mensajes de la cuenta anterior

Bomba: Enzo Fernández llegó a X y los usuarios encontraron sus viejos y polémicos mensajes que solía escribir. Miralos.

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Enzo Fernández se abrió una cuenta en X y los usuarios rescataron sus polémicos mensajes de la cuenta anterior

Enzo Fernández debutó con el Manchester City en la Champions League, anunció la apertura de su cuenta oficial en X y recibió una inesperada bienvenida por parte de los usuarios. Apenas el mediocampista confirmó su nuevo perfil, las redes comenzaron a bucear en su pasado y aparecieron viejos mensajes que había publicado cuando todavía jugaba en las inferiores de River Plate.

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El futbolista anunció su llegada a la plataforma después del estreno con el conjunto inglés en la Liga de Campeones.

“¡Bienvenidos! Esta es mi nueva cuenta oficial de X. Los espero por acá. Muchas gracias por su apoyo de siempre! @EnzoFe17”, escribió Fernández.

Sin embargo, lejos de limitarse a darle la bienvenida, varios usuarios comenzaron a recuperar publicaciones antiguas del mediocampista, correspondientes a una época en la que todavía era juvenil y utilizaba las redes sociales para contar aspectos de su vida cotidiana.

Entre esos mensajes aparecieron algunos comentarios cargados de humor y críticas hacia distintas situaciones de su día a día. Uno de ellos decía: “Cada linda con cada salame”.

Pero lo que más llamó la atención fueron sus publicaciones relacionadas con River y la rivalidad histórica con Boca, especialmente aquellas que realizó antes de los clásicos.

En aquel entonces, Fernández compartía canciones y frases características de la hinchada millonaria, con mensajes provocadores contra el equipo rival. Entre las publicaciones que volvieron a circular apareció una de las canciones que suelen escucharse en las tribunas: “No se escucha, no se escucha, sos amargo, bostero, hijo de...”.

También había escrito otra frase directamente dirigida a los hinchas de Boca: “Pará para la cola, bostero”.

Las publicaciones corresponden a 2014 a 2016, cuando Fernández todavía transitaba sus primeros años como futbolista en las divisiones juveniles de River, mucho antes de convertirse en una de las figuras de la Selección argentina y dar el salto al fútbol europeo.

Entre los viejos posteos que los usuarios también rescataron apareció una frase particularmente llamativa: “Te doy hasta que en la Argentina deje de haber droga”. El mensaje volvió a generar comentarios y reacciones en las redes por el contraste entre aquel Enzo adolescente y el futbolista que hoy juega en uno de los equipos más importantes de Inglaterra.

Así, la apertura de su cuenta oficial de X terminó provocando un inesperado viaje al pasado. En cuestión de horas, los usuarios comenzaron a recuperar fotografías y publicaciones de la época en la que Fernández todavía era un juvenil que soñaba con llegar a Primera.

Todo ocurrió después de una noche especial para el mediocampista. Fernández fue titular en su debut en la Champions League con el Manchester City y participó directamente en el primer gol del equipo, que derrotó 2-0 al Porto como visitante.

A los 47 minutos, Erling Haaland abrió el marcador después de una jugada de Rayan Cherki y un centro bombeado de Fernández. El delantero noruego volvió a marcar en el tiempo agregado para sellar la victoria.

Pero después de su estreno europeo con el Manchester City, el verdadero revuelo en las redes llegó por un motivo completamente diferente: sus publicaciones de cuando era adolescente volvieron a quedar bajo la lupa.

En pocas palabras

  • Enzo Fernández: Abrió su cuenta oficial en X y usuarios rescataron polémicos mensajes de su etapa juvenil en River Plate.
  • Contenido viralizado: Publicaciones de 2014-2016 con críticas, humor y cánticos contra Boca Juniors.
  • Contexto adicional: Los mensajes resurgieron tras su debut con el Manchester City en la Champions League.
Resumen generado por Thinkindot AI
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