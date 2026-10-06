La fuerte confesión de Carolina Calvagni, la mujer de Tagliafico, antes de la despedida de Messi

“Siento que hay mucha presión social con los hijos, ¿no? Como que todo el tiempo se está pinchando de que quizás porque está acostumbrado a ver que quizás en el fútbol las familias de los jugadores a los 20, ensamblan con dos pibes, son padres”, explicó.

En ese sentido, contó que su propia historia fue diferente y que durante sus 20 años priorizó otros proyectos personales, además de disfrutar de su relación con Tagliafico y de viajar.

“En mi caso siento que divido mi vida por etapas. Como que quizás los hijos en un momento no eran mi prioridad número uno. De mis 20 a los 30 siento que hice muchas cosas, que le di prioridad a mi proyecto, a viajar, a disfrutar con mi pareja, disfrutarnos juntos”, relató.

Ahora, con una nueva etapa de su vida por delante, Carolina siente que su mirada cambió. Después de los 30, la maternidad aparece entre sus proyectos, aunque sin apuros ni fechas establecidas.

“Ahora, de mis 30 en adelante, es otra etapa de mi vida que estoy preparada para quizás ser madre”, confesó.

Además, quiso remarcar que existe una diferencia entre no querer tener hijos y simplemente decidir esperar. Según explicó, muchas veces las mujeres son cuestionadas cuando no tienen hijos y automáticamente se supone que existe algún problema detrás de esa decisión.

“Siento que si vos no tenés es porque no podés o por algo. No se acepta que quizás no querías, quizás no querés, o querés más adelante. Decidirlo vos más adelante”, planteó.

Por eso, Calvagni fue contundente al aclarar que ella y Tagliafico sí quieren formar una familia, pero que el momento será elegido exclusivamente por ellos.

“Quiero aclarar que sí queremos ser padres, obvio, pero va a ser en el momento que decidamos nosotros”, cerró.

La confesión llega en un momento especial para el mundo del fútbol argentino, marcado por la despedida de Messi y por una nueva etapa para varios de los históricos jugadores de la Selección. Para Calvagni y Tagliafico, mientras tanto, también parece abrirse una etapa diferente en su vida personal.