Pero sus declaraciones no terminaron allí. Maypi Delgado también habló de situaciones que definió como maltrato psicológico durante el embarazo y explicó que había decidido dejar de proteger públicamente al padre de su hija. “¡Viví maltrato psicológico durante todo el embarazo!”, manifestó, al recordar los ocho meses de hostigamiento y angustia que, según contó, atravesó durante aquella etapa. Además, señaló que él le había pedido disculpas poco antes del nacimiento de India.

Por último, la modelo respondió a las consultas sobre los gastos de la vivienda y el cumpleaños de la pequeña. Allí aclaró que Matías Ricciardelli no se había hecho cargo de la mudanza ni de la casa y que ella había pagado la fiesta. De todos modos, reconoció que él aportaba el 50% de los gastos de su hija y que, para su cumpleaños, le había regalado una cama.

Cuál fue la causa del fallecimiento de Matías Ricciardelli, el ex de Maypi Delgado y padre de su hija de tres años

Matías Ricciardelli, expareja de la modelo y exparticipante de Gran Hermano Maypi Delgado y padre de su hija India, de tres años, falleció el martes 17 de noviembre. La noticia se hizo pública el viernes, tras la confirmación de la periodista Marcia “Pochi” Frisciotti, creadora de la cuenta de Instagram Gossipeame.

“Ya que me consultaron varias de ustedes, paso por acá a contar que Matías Ricciardelli, el ex de Maypi Delgado y padre de su hija, falleció el martes”, escribió Frisciotti en sus historias. Ante las numerosas consultas sobre qué le había ocurrido, la comunicadora evitó dar precisiones y pidió respeto por el duelo de la familia.

“Según la información confirmada, su muerte se produjo en circunstancias profundamente dolorosas y delicadas. Por respeto a su familia y a sus seres queridos, prefiero no profundizar en los detalles”, sostuvo Pochi. Hasta el momento, ni el entorno de Ricciardelli ni las autoridades difundieron la causa del deceso ni un informe oficial.

La noticia generó conmoción entre los seguidores de Maypi Delgado y figuras del espectáculo, que comenzaron a enviarle mensajes de condolencias. La ex participante de Gran Hermano compartió un breve comunicado en sus redes sociales, en el que confirmó la muerte del padre de su hija y pidió que se deje de indagar sobre lo sucedido “por el bien emocional” de su familia.

“India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca”, expresó Delgado en su mensaje, en el que también agradeció las muestras de cariño recibidas. La modelo pidió privacidad para atravesar este momento junto a su hija, mientras se espera que la familia brinde más información si lo considera oportuno.

Por ahora, la causa de la muerte de Ricciardelli permanece sin confirmar públicamente.