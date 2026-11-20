“Pero me estás hablando con un tonito, de una persona de la letra D, no sé de quién me hablás…”, siguió la modelo hasta que Capristo la interrumpió. “Sí, sabés quién es la persona a la que agarraste de secretaria. Por tu culpa me mandaron a callar y te estoy preguntando por qué lo hiciste ”.

La discusión escaló cuando Figueroa le pidió a Shaw que la pusiera en comunicación con otra persona. “Por favor, ¿me pasan con alguien que yo conozca? A esa señora no la conozco. Pía, ¿me podés pasar con alguien que conozca?”.

“Que devuelva las cosas que le robó al diseñador... a los diseñadores, que te robaste los vestidos, ¿por qué no los devolvés? ”. lanzó una fuerte acusación.

Antes de cortar la comunicación, Figueroa volvió a decir que no conocía a la panelista y le marcó un límite: “Yo no te conozco, no sé por qué me estás hablando a mí. Reina, a mí no me hablés como se te da la gana”.

Qué dijo Milett Figueroa de Nelson Castro

Milett Figueroa se sumó a la polémica por los comentarios de Nelson Castro sobre Chiclayo. En SQP (América TV), la modelo contó que vio el informe que el periodista hizo durante la visita del papa León XIV a Perú y consideró que debía disculparse con los habitantes de la ciudad.

“El periodista argentino no tuvo palabras muy afortunadas hacia el

pueblo chiclayano. Debería hacerse cargo de las palabras que tuvo y pedir disculpas. Lo he visto y sonó despectivo”, expresó Figueroa.

Al explicar qué le había molestado del informe, la modelo puso el foco en la forma en que Castro se refirió a la comunidad. “No es que dolió, sino que ha sido con poco cariño hacia el pueblo. Fueron desafortunadas completamente”, concluyó.