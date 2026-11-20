Esta confirmación llevó a que en el ciclo que conduce Ángel de Brito se sorprendieron e indignaran, como fue el caso de Laura Ubfal, que terminó cruzandose con su compañera. "La vergüenza la tiene que tener ella", lanzó al aire.

Ante la consulta de Denise Dumas sobre la designación de Pilar para entregar un Martín Fierro, Luis respondió con una pregunta. “¿Cometió algún delito?”, planteó.

Laura intervino enseguida y cuestionó la participación de la periodista. “Para la entidad es una persona expulsada. No tiene que entregar un Martín Fierro. No tiene dignidad”, afirmó, molesta.

Cómo fue el cruce de Luis Ventura y Pilar Smith

Pilar Smith y Luis Ventura se reencontraron en los Martín Fierro Uruguay, en el hotel Radisson Victoria Plaza de Montevideo. En un intercambio cordial, ambos hablaron de la invitación que recibió la periodista para entregar una estatuilla pese a haber sido expulsada de APTRA.

Smith recogió el cuestionamiento de Laura Ubfal, que había sostenido que debía rechazar la convocatoria. Allí contó qué hizo antes de aceptar. “Laura Ubfal dice que yo me tendría que haber negado rotundamente. Me negué en un primer momento y recurrí a vos”, le dijo a Ventura. Y remarcó: “Yo no pedí entregar el premio”.

“¿Cuál es el problema?”, respondió Ventura. El presidente de APTRA le atribuyó la elección a la productora que tenía los derechos de la ceremonia en Uruguay y mencionó a Marcelo Polino como antecedente. “APTRA no te designó a vos, pero hay una productora que tiene el derecho y quiere que entregues. Polino entregó el otro día”, explicó.

Pese al antecedente de la expulsión de la entidad, el reencuentro fue cordial y ambos hablaron con calma sobre lo ocurrido.