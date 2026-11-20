El rayo alcanzó a dos futbolistas que estaban participando del entrenamiento, lo que generó momentos de desesperación entre sus compañeros, integrantes de los cuerpos técnicos y otras personas presentes en el predio. Inmediatamente después del incidente, los afectados recibieron asistencia en el lugar y se dispuso su traslado al Hospital Central de Formosa.

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Iván Miers ingresó al centro de salud en estado crítico. Sin embargo, a pesar de la atención médica recibida, murió horas después como consecuencia de las lesiones sufridas por la descarga eléctrica. La noticia provocó una fuerte conmoción entre sus compañeros y allegados, así como en distintas instituciones deportivas de la provincia.

Qué se sabe sobre la salud del otro jugador alcanzado por el rayo

Además de Miers, el futbolista Juan Romero resultó herido durante el mismo episodio y debió ser trasladado al hospital para recibir atención médica. De acuerdo con la información disponible, Romero permanece internado y su estado de salud es reservado.

Por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre su evolución clínica. Tras el incidente, Sportivo Patria publicó un primer comunicado en el que informó que representantes de la institución acompañaban a los jugadores afectados y a sus familiares mientras aguardaban novedades sobre su estado de salud.

El dolor de Sportivo Patria y los mensajes de despedida a Iván Miers

La confirmación de la muerte de Iván Miers generó numerosas muestras de pesar en el ámbito deportivo formoseño. El Club Sportivo Patria expresó su acompañamiento a la familia del futbolista fallecido y a los allegados de los dos jugadores alcanzados por la descarga eléctrica.

Por su parte, el Club San Martín de Formosa también difundió un mensaje de solidaridad y condolencias ante lo sucedido. La tragedia impactó especialmente en la comunidad futbolística de la provincia, donde compañeros, dirigentes y simpatizantes manifestaron su dolor por la muerte del jugador.

Mientras tanto, las autoridades continúan reuniendo información para establecer las circunstancias en las que se produjo el incidente durante la práctica.

Iván Miers murió después de ser alcanzado por una descarga eléctrica durante una práctica en el Club Sportivo Patria. (Foto: Google)

El peligro de permanecer en una cancha durante una tormenta eléctrica

Las canchas de fútbol y otros espacios deportivos abiertos representan un riesgo durante las tormentas eléctricas, especialmente porque los jugadores quedan expuestos a posibles descargas atmosféricas. Los rayos pueden provocar lesiones graves e incluso la muerte, tanto por un impacto directo como por la corriente eléctrica que se propaga a través del suelo.

Por ese motivo, ante la presencia de truenos o relámpagos, las recomendaciones de seguridad indican suspender inmediatamente las actividades al aire libre y buscar refugio en una construcción cerrada o un vehículo con techo rígido.

También se aconseja evitar permanecer debajo de árboles aislados, cerca de estructuras metálicas o en espacios abiertos. Como medida preventiva, las actividades deportivas no deberían reanudarse hasta que hayan transcurrido al menos 30 minutos desde el último trueno.