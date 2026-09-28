Robaron caballos de polo de un establecimiento y los investigadores descubrieron algo macabro

El hallazgo posterior permitió establecer, de acuerdo con los investigadores, que los animales eran trasladados hasta domicilios donde se realizaba la faena. La carne obtenida luego habría ingresado a un circuito de comercialización clandestina en la zona de Villa Trujui.

Maiquez contó el impacto que le provocó descubrir qué había ocurrido con los animales que habían sido robados. Entre los restos pudo reconocerlos por el pelaje y, en uno de los casos, por una cabeza que permanecía completa.

“Me robaron la yegua de mi nieta, mansa, que ella adoraba, y la mataron”, relató el dueño del establecimiento al referirse al episodio.

Los allanamientos permitieron reconstruir parte del circuito

Durante los cinco procedimientos, los efectivos encontraron restos óseos, cabezas, patas y pezuñas de caballos. También secuestraron cuchillas, hachas y otros elementos que, según los investigadores, eran utilizados para el desposte de los animales.

Además, en los domicilios fueron encontradas distintas armas de fuego y municiones. Entre ellas había un rifle de aire comprimido, revólveres calibre .22 y .32, una pistola calibre .22 y una Bersa 9 milímetros con kit Rony.

Algunas de las armas tenían su numeración suprimida, un elemento que también quedó incorporado a la investigación.

Los policías secuestraron además distintos elementos relacionados con el traslado y manejo de equinos. Para los investigadores, ese material podría aportar información sobre la forma en que operaba la presunta organización.

La investigación permitió establecer una modalidad que, según los testimonios incorporados a la causa, se habría repetido en distintos campos y establecimientos de la zona.

Los sospechosos habrían observado previamente los movimientos de los lugares donde se encontraban los animales y esperado los momentos de menor actividad para ingresar. Una vez dentro de los predios, se llevaban los caballos y los trasladaban por zonas de quintas, montes y pastizales.

Los investigadores señalaron además que los caballos utilizados para polo presentan determinadas características que facilitarían su traslado: suelen ser animales mansos y pueden ser arreados durante varios kilómetros.

De acuerdo con la hipótesis de la causa, los ejemplares terminaban en distintos puntos de Moreno, donde eran faenados y posteriormente destinados a un circuito de venta clandestina.

La carne era comercializada fuera de los controles habilitados

La investigación también apunta a determinar cómo funcionaba la etapa posterior al robo. Según la causa, la carne obtenida de los animales era distribuida en la zona de Villa Trujui y podía terminar en distintos comercios.

Los investigadores pusieron el foco además en las condiciones en las que se realizaba el traslado. De acuerdo con testimonios incorporados al expediente, en algunos casos la carne era llevada en camionetas sin las condiciones de refrigeración correspondientes.

La faena clandestina también genera una preocupación sanitaria porque se realiza fuera de establecimientos habilitados y sin los controles correspondientes sobre los animales y la carne.

Uno de los detenidos tenía tres pedidos de captura

Entre los ocho detenidos se encuentra Lautaro Rodrigo Manzanares, de 26 años. Su situación llamó particularmente la atención de los investigadores porque sobre él pesaban tres pedidos de captura vigentes por otras causas.

Una de las órdenes estaba relacionada con una investigación por robo agravado. Otra correspondía a una causa por homicidio agravado y robo agravado por el uso de arma de fuego, mientras que la tercera estaba vinculada con un homicidio en grado de tentativa.

Las investigaciones tramitan ante distintos juzgados y fiscalías de Moreno. Además de Manzanares, fueron detenidos otros siete sospechosos: cinco hombres y dos mujeres, uno de ellos de nacionalidad paraguaya.

El operativo fue realizado por efectivos de la DDI San Isidro, la SubDDI Pilar, la Estación de Policía de Pilar, el Comando de Prevención Rural y personal del GAD, con colaboración de la Secretaría de Seguridad de Pilar.

La causa quedó a cargo del fiscal Andrés Quintana, titular de la UFI N° 2 de Pilar, con intervención del juez de Garantías Walter Saettone.

Los ocho detenidos deberán ser indagados en las próximas horas. Mientras tanto, los investigadores buscan determinar el grado de participación que tuvo cada uno y reconstruir el circuito completo utilizado para el robo, traslado, faena y posterior comercialización de los animales.