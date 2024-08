La furia de Fernando Burlando con la familia de Loan por algo que hicieron

Burlando, conocido por su participación en casos de alto perfil, expresó su sorpresa y enojo por la manera en que fue reemplazado por su colega, Roberto Méndez, sin previo aviso. "No estoy más, me revocó sin avisar", dijo con evidente malestar. Según el abogado, su intervención en la causa no solo le generó enemigos, sino que también lo involucró en una batalla que consideraba personal.