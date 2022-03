La "Guerra contra la inflación": Día de memes

Los mejores memes sobre la Guerra contra la inflación:

image.png

https://twitter.com/lameninachini/status/1504061604635111426 Comienza la batalla contra la inflación, imágenes exclusivas.pic.twitter.com/yVKbspbUzp — Mada Primavesi (@lameninachini) March 16, 2022

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

De cuánto fue la inflación en febrero 2022

La inflación de febrero fue del 4,7% según informó el INDEC este martes. Se registró una importante suba de casi un punto en comparación al 3,9% de enero. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un 52,3% interanual.

La suba de precios fue muy superior a las estimaciones de los economistas que la ubicaban alrededor del 4%. Sólo entre enero y febrero el incremento fue del 8,8%.

La suba de precios se aceleró por el impacto de la sequía y del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Principalmente, se vio reflejado por la escalada en el valor internacional de los principales commodities.

Alimentos lideró la inflación

La suba de "alimentos y bebidas no alcohólicas" registró un 7,5% y fue el rubro de mayor aumento del mes a nivel nacional. También fue el sector de mayor incidencia en todas las regiones, ya que en el promedio aportó más de 2 puntos porcentuales a la inflación general.

Dentro de este rubro, lo que más influyó fue la suba de Verduras, tubérculos y legumbres donde se destacó la suba del tomate, la lechuga, la papa y la cebolla, entre otras. Incluso, en algunas regiones hubo alzas superiores al 20%.

También sobresalió dentro de la división el alza de Lácteos -con aumentos de entre 6,0% y 8,0% según la región; Pan y cereales con subas entre el 3,7% y 5,8% mensual; y Carnes y derivados con incrementos del orden del 5,0% mensual.

¿Cómo fue la situación de precios en el resto de los rubros?

Las actividades que siguieron en el ranking de aumentos fueron: Transporte con un 4,9% impulsado principalmente por la suba de los combustibles, y Equipamiento y mantenimiento del hogar con un 4,4%.

Siguieron, Prendas de vestir y calzado (3,4% vs. 2,4% enero), Vivienda, agua y electricidad (2,8% vs. 1,8% enero) por subas en alquiler de la vivienda y algunos servicios en el interior del país y Bebidas alcohólicas y tabaco (2,7% vs. 1,8% enero), por aumentos en el segmento de bebidas.

A nivel de las categorías, Estacionales registró un 8,4% y fue la de mayor incremento mensual, empujada por la suba en frutas, verduras, tubérculos y legumbres.

Redujeron su tasa de aumento respecto al mes de enero Restaurantes y hoteles (4,3% vs. 5,7% enero), con menor incremento en el segmento de hotelería tras la temporada de verano, y Salud (3,6% vs. 4,1% enero), tras la suba de prepagas de enero.

Las dos divisiones de menor aumento en febrero fueron Recreación y cultura (2,3% vs. 4,2% enero), luego de los aumentos estacionales por la temporada de verano y Comunicaciones (1,5% vs. 7,5% enero), tras la suba de las principales compañías el mes pasado.