La historia de José, el fletero de Glew que escribió un mensaje de amor en su camioneta

"Epi", como es su apodo, la conoció cuando ella fue a comprar al almacén que él había puesto con un amigo gracias a que se habían ganado la lotería.

“En el ‘81 apareció un ángel en mi vida. Y sí, cuando entró al almacén me flechó”, dijo emocionado, en diálogo con Infobae. “En ese momento el destino juntó todo, fue la primera vez que alguien me gustó tanto, ella me cambió la vida”, afirmó.

A Blanca le diagnosticaron una extraña enfermedad en 2001 y su salud empezó a deteriorarse. En 2013 la internaron para quitarle un tumor y él la visitaba todos los días y esperaba a que se duerma para irse: “Al otro día, ella me retaba: ‘Ah, yo me duermo y vos te vas’, decía y me partía el alma. Yo me hubiese quedado a dormir todos los días ahí con ella, pero no podía dejar a los nenes solos, eran chicos, tenía que salir a trabajar y llevarlos a la escuela”.

Cuando murió, para recordarla decidió escribir el mensaje en el flete: “Grabé en la lona de ‘la gorda’ (como Blanca le decía a la chata) lo que siento por ella, es mi homenaje y así me protege”, expresó.

“El recuerdo de Blanca lo tengo todos los días y algo hermoso que me pasa es que sueño seguido con ella y para mí es fabuloso. Los últimos años a causa de su enfermedad había engordado mucho pero siempre la sueño como en los primeros tiempos. Le encantaba retarme y a veces en los sueños me sigue retando”, expresa entre risas.

Un tiempo antes de morir, Blanca le dijo a Epi que le gustaría ser cremada y que sus cenizas descansen en el mismo lugar donde ellos se casaron.