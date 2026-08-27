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La hoja de laurel en la funda del celular: el ritual viral que mezcla metas, suerte y redes

La costumbre se volvió tendencia en TikTok e Instagram: muchos la usan como amuleto de prosperidad, aunque su efecto real parece estar más ligado al foco personal que a la magia.

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La hoja de laurel en la funda del celular: el ritual viral que mezcla metas
La hoja de laurel en la funda del celular: el ritual viral que mezcla metas, suerte y redes. (Imagen ilustrativa)

Entre los rituales cotidianos que aparecen, desaparecen y vuelven a circular en redes sociales, hay uno que en los últimos meses ganó visibilidad por lo simple y llamativo: guardar una hoja de laurel dentro de la funda del celular. La práctica se comparte especialmente en TikTok e Instagram, donde usuarios muestran cómo colocan la hoja seca detrás del teléfono y la asocian con prosperidad, protección y objetivos personales.

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La escena es fácil de replicar: una hoja de laurel, una funda transparente o común, y el celular como soporte permanente. Para quienes siguen este hábito, el teléfono no es un lugar elegido al azar. Es uno de los objetos que más se usan durante el día, acompaña el trabajo, las conversaciones, la organización de tareas y muchas decisiones cotidianas. Por eso, se convirtió en una especie de espacio simbólico para llevar cerca un recordatorio de aquello que se quiere atraer o sostener.

Qué significa llevar laurel en el celular

El laurel tiene una carga cultural antigua. En Grecia y Roma, sus ramas se vinculaban con el triunfo y eran usadas para distinguir a poetas, atletas y guerreros victoriosos. Con el tiempo, esa imagen quedó asociada al éxito, el reconocimiento y la protección. Esa herencia simbólica explica por qué muchas personas lo eligen como amuleto, incluso en versiones modernas y adaptadas a la vida digital.

En la tendencia actual, la hoja suele colocarse seca dentro de la carcasa del celular. Algunos la guardan tal como está; otros escriben sobre ella una palabra, una fecha importante, una meta laboral o un deseo concreto. La idea, según quienes lo practican, es mantener visible —o al menos cerca— una intención personal. No se trata únicamente de “atraer suerte”, sino de tener un recordatorio físico de una meta.

Ese punto es clave para entender por qué el ritual funciona para tantas personas a nivel subjetivo. El celular aparece durante todo el día: al responder mensajes, revisar redes, trabajar, hacer pagos o coordinar actividades. En ese contexto, el laurel queda asociado a una intención repetida y a una especie de anclaje emocional.

¿Sirve realmente o es solo una creencia?

No hay evidencia científica que pruebe que llevar una hoja de laurel en la funda del celular atraiga dinero, éxito o buena suerte. Desde ese punto de vista, no puede hablarse de un efecto comprobado. Sin embargo, los rituales personales pueden tener otro tipo de valor: ayudar a enfocar la atención, ordenar deseos y reforzar la motivación.

En psicología, los hábitos simbólicos suelen interpretarse como herramientas que pueden reducir la ansiedad o dar sensación de control frente a objetivos importantes. En ese sentido, el poder del laurel no estaría en una propiedad mágica, sino en el significado que cada persona le asigna. Si funciona como recordatorio para estudiar, buscar trabajo, encarar un proyecto o sostener una decisión, su utilidad aparece en el plano de la conducta y la motivación.

También influye el componente social. Las redes convierten costumbres pequeñas en fenómenos compartidos: alguien muestra el ritual, otros lo prueban, lo adaptan y lo resignifican. Así, una práctica ligada a tradiciones antiguas se mezcla con el lenguaje de los contenidos virales y encuentra una nueva forma de circular.

Cómo lo hacen quienes siguen esta tendencia

Quienes adoptan este hábito suelen recomendar usar hojas secas y cambiarlas cuando pierden color, se rompen o se deterioran. Algunas personas prefieren llevar una sola hoja; otras colocan varias. También es común escribir mensajes breves, deseos o metas puntuales antes de guardarla en la funda.

Más allá de las creencias, el laurel es una planta conocida por su uso en la cocina y por la presencia de aceites esenciales y compuestos antioxidantes en sus hojas. Pero en este caso, su popularidad no pasa por lo gastronómico, sino por su valor simbólico. Como muchas tendencias de bienestar y manifestación que circulan en redes, la hoja de laurel en el celular combina tradición, intención personal y una estética sencilla de compartir.

Para algunos será apenas una superstición simpática; para otros, una manera diaria de tener presentes sus metas. En cualquier caso, el fenómeno muestra cómo los rituales se actualizan: lo que antes podía estar en un altar, una libreta o un bolsillo, ahora también entra detrás de la funda del smartphone.

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