La maldición del Titanic: el problema que sufrió uno de los actores más importante de la película

Si bien Leonardo DiCaprio le sacó mucho provecho a esa fama repentina de forma mundial, a Kate le jugó en contra. La actriz contó en cada entrevista posterios que no disfrutó lo que vino después del suceso.

Kate contó que no estaba lista para ser parte de la industria cinematográfica y dio un paso al costado para tomar impulso y regresar con fuerza.

“Me sentí intimidada, si soy honesta con lo que me pasó. Recuerdo que pensé: ‘Esto es horrible y espero que pase’. Definitivamente pasó, pero me hizo darme cuenta de que, si eso era ser famosa, no estaba lista para ser famosa. Definitivamente no”, explicó ya que luego del filme se alejó de los set.

“Me pasó todo muy rápido, cuando todavía estaba aprendiendo a actuar. Sentía que no estaba preparada para hacer muchos de los trabajos importantes en Hollywood. Traté estratégicamente de encontrar pequeñas cosas para poder entender un poco mejor el oficio y mantener cierto grado de privacidad y dignidad”, sumó.

La morbosa relación entre la esposa del piloto del submarino con la película "Titanic"

Wendy Rush, esposa de Stockton Rush, director ejecutivo de OceanGate y piloto del submarino desaparecido durante una inmersión en las aguas donde se hundió el Titanic, ha revelado una sorprendente conexión con la famosa película de James Cameron. Según informes del diario The New York Times, Wendy es descendiente directa de dos pasajeros de primera clase que perdieron la vida en el trágico naufragio de 1912, y que fueron inmortalizados en la exitosa película "Titanic".

Los registros históricos revelan que Wendy Rush, cuyo nombre de soltera era Wendy Hollings Weil, es la tataranieta de Isidor Straus y su esposa, Ida. Isidor, un magnate nacido en 1845 y copropietario de los grandes almacenes Macy's, fue uno de los pasajeros más adinerados a bordo del Titanic en su fatídico viaje inaugural.

No solo es una descendiente directa de esta destacada pareja, sino que Wendy Rush también ha estado involucrada en varias expediciones de OceanGate a los restos del Titanic en los últimos dos años, junto a su esposo. Además, Wendy se desempeña como directora de comunicaciones de la empresa y ha sido miembro de la junta directiva de su fundación benéfica durante varios años.

La relación entre la esposa del piloto del submarino desaparecido y la película "Titanic" adquiere mayor relevancia al recordar una escena emblemática del filme de James Cameron. Durante el momento en que la orquesta toca su última canción antes de que el barco se hunda, se entrelazan las historias de varios personajes, incluyendo a los ancianos familiares de Wendy Rush.

En la representación cinematográfica, la pareja se muestra abrazada en su cama mientras se enfrenta a su trágico destino. El camarote se llena de agua mientras el barco se hunde, generando una escena emotiva que contrasta con los testimonios de los supervivientes del desastre. Según el diario neoyorquino, los sobrevivientes recuerdan haber visto a Isidor Straus rechazar un bote salvavidas cuando aún había mujeres y niños esperando ser rescatados.

Al parecer, Ida no quiso abandonar a su esposo y ambos fueron vistos tomados de la mano mientras el destino fatal del transatlántico se sellaba. Aunque James Cameron grabó una escena similar, finalmente fue excluida del corte final de la película y solo se mostró a los personajes en la cama.

Aunque Isidor Straus fue encontrado en el mar aproximadamente dos semanas después del hundimiento del Titanic, los restos de Ida nunca fueron hallados, perpetuando así su misterio y su conexión con la historia del famoso barco.

La conexión entre Wendy Rush y la película "Titanic" a través de su vínculo familiar añade un elemento adicional de fascinación a la tragedia del Titanic y a la desaparición del submarino en el que su esposo, Stockton Rush, se encontraba pilotando. A medida que las autoridades continúan las labores de búsqueda y rescate en un intento por descubrir el paradero del submarino desaparecido, la relación de Wendy Rush con el legado del Titanic sigue siendo un recordatorio inquietante de la fragilidad de la vida humana y de la resonancia duradera de un acontecimiento histórico trágico.