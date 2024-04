La MÁXIMA pena que siente hoy Shakira

En medio de la promoción de su nuevo álbum "Las Mujeres Ya No Lloran", la renombrada cantante colombiana Shakira se encuentra sumergida en una intensa comunicación con los medios, donde no ha escatimado en revelaciones sobre su pasado profesional. Recientemente, durante una entrevista en el programa "Hot Ones", conocido por someter a sus invitados a probar aderezos picantes mientras responden preguntas incisivas, la artista se abrió sobre ciertos aspectos de su carrera que le generan "cringe" al escuchar.