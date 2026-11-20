El rock nacional tiene una fuerte presencia con clásicos de Vox Dei, Los Gatos, Pappo’s Blues, Sui Generis y Color Humano. Canciones como “Apocalipsis” (Vox Dei), “Rock de la mujer perdida” (Los Gatos) y “Sombra de la noche negra” (Pescado Rabioso) son parte del listado que acompaña la trama.

Artistas y géneros en la banda sonora

El listado de 43 canciones incluye también interpretaciones de Piero, Moris, Alberto Cortez, Sergio Denis y El Reloj. El folklore está representado por Agrupación Coral, Horacio Guarany, Carlos Carabajal y Los Manseros Santiagueños, entre otros.

La serie, dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, se inspira en hechos reales y las novelas de Marcelo Larraquy. La música, un elemento clave en la producción, busca crear atmósferas que reflejen el contexto histórico y la evolución del personaje.