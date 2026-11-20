El deterioro financiero coincidió con una semana de presión cambiaria. El dólar minorista llegó a un nuevo récord nominal de $1.585 en el Banco Nación, mientras que el mayorista acumuló una suba de $21,50 en cuatro ruedas. El contado con liquidación se aproximó a los $1.750.

A este escenario se sumó la caída de 1,3% de la confianza del consumidor en noviembre, según la Universidad Di Tella, y un contexto internacional adverso, con fuertes retrocesos en Wall Street.

La combinación de incertidumbre cambiaria, debilidad de los bonos, menor confianza y volatilidad internacional vuelve a poner bajo presión al programa económico de Javier Milei y a su principal desafío financiero: recuperar el acceso al crédito internacional y conseguir que los inversores vuelvan a confiar en la deuda argentina.

El riesgo país, reflejo del problema de la macroeconomía

La evolución del riesgo país es un espejo de lo que preocupa en estos momentos de la macroeconomía argentina. Cuando arrancó el año, el 1° de enero el riesgo país estaba en los 556 puntos básicos. Subió hasta los 637 puntos el 30 de marzo y a partir de esa fecha se recuperó e inició un ciclo a la baja.

Que llegó al inicio del mes de julio al piso de 404 puntos, el nivel más bajo del gobierno de Javier Milei. Aunque luego, volvieron los inconvenientes en la macro. El gobierno habla de factores internos y externos ( como las guerras y las subas de los combustibles) para explicar el ciclo en alza del riesgo país.

Comenzó una cuesta que tuvo pocos descensos. A punto tal que este jueves, abrió la jornada con 931 puntos básicos. Cifra que hace imposible el acceso a mercados internacionales de crédito. Está apenas por debajo del techo que alcanzó el pasado 6 de noviembre de 939 puntos.

En resumen, en lo que va del mes, el riesgo país aumentó un 18,3% y en lo que va del año, casi 11 meses completos, la suba es del 64%. Algo inesperado totalmente cuando el 2026 arrancó con esos 556 puntos básicos.

Bonos y acciones en Wall Street en baja

El signo es contrario, pero representa el mismo efecto. La desconfianza en el proceso económico argentino. Los bonos soberanos y las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street también se han visto perjudicados durante el año y por eso, perdieron parte de su valor. En la Argentina, el merval (Mercado de Valores) lleva una caída del 27%. Y el panel de acciones argentinas en Wall Street (ADR's) lleva este mes en rojo con caídas qeu van desde el 4% al 25%. En el año, las más perjudicadas están en un 40 al 50% por debajo del valor inicial de 2026.