La miniserie documental “Desaparecida: Natalee Holloway” ha captado la atención mundial en Netflix, alcanzando 12,9 millones de reproducciones en su primera semana y encabezando el ranking global de la plataforma.
La miniserie documental sobre la desaparición de Natalee Holloway en Aruba se convirtió en un éxito rotundo dentro de Netflix durante su primera semana.
Qué ver en Netflix: la miniserie de 3 episodios que superó las 12 millones de reproducciones
La miniserie documental “Desaparecida: Natalee Holloway” ha captado la atención mundial en Netflix, alcanzando 12,9 millones de reproducciones en su primera semana y encabezando el ranking global de la plataforma.
La producción revive la conmocionante historia de la desaparición de la adolescente estadounidense en Aruba en mayo de 2005. La serie, compuesta por solo tres episodios, narra los hechos que rodearon la desaparición de Natalee Holloway, una joven de 18 años que se encontraba en la isla caribeña para celebrar su viaje de egresados. El caso, que tuvo una enorme repercusión internacional, estuvo marcado por años de incertidumbre, pistas falsas y versiones contradictorias.
La producción se enfoca en la perspectiva de Beth Holloway, la madre de Natalee, y en los esfuerzos que realizó para encontrar respuestas. La búsqueda involucró a autoridades locales, equipos de investigación estadounidenses y voluntarios, mientras la familia intentaba reconstruir los eventos de aquella fatídica noche en que la adolescente salió con amigos y nunca regresó al hotel.
Uno de los puntos cruciales de la miniserie es el giro judicial ocurrido en 2023, casi 18 años después de la desaparición. Joran van der Sloot, un joven neerlandés que fue visto con Natalee antes de que desapareciera, admitió haberla asesinado en Aruba. Esta confesión se produjo en el marco de un acuerdo judicial relacionado con una causa de extorsión y fraude electrónico en Estados Unidos, y aportó una versión de los hechos, aunque los restos de la joven nunca fueron recuperados.
El relato de la serie también contextualiza este caso con otro crimen vinculado a Van der Sloot: el asesinato de Stephany Flores, una joven peruana de 21 años, en Lima en 2010, por el cual fue condenado a 28 años de prisión en Perú. Estos antecedentes explican por qué la investigación sobre Natalee Holloway volvió a generar interés tantos años después.
Dirigida por Dani Sloane y Matthew Galkin, “Desaparecida: Natalee Holloway” ofrece un recorrido documental por la incansable búsqueda de Beth Holloway y los acontecimientos que mantuvieron el caso en la agenda pública internacional durante dos décadas. La miniserie está disponible en Netflix Argentina y cada uno de sus tres capítulos tiene una duración de entre 36 y 39 minutos.