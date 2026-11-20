El relato de la serie también contextualiza este caso con otro crimen vinculado a Van der Sloot: el asesinato de Stephany Flores, una joven peruana de 21 años, en Lima en 2010, por el cual fue condenado a 28 años de prisión en Perú. Estos antecedentes explican por qué la investigación sobre Natalee Holloway volvió a generar interés tantos años después.

Un recorrido por la búsqueda de respuestas

Dirigida por Dani Sloane y Matthew Galkin, “Desaparecida: Natalee Holloway” ofrece un recorrido documental por la incansable búsqueda de Beth Holloway y los acontecimientos que mantuvieron el caso en la agenda pública internacional durante dos décadas. La miniserie está disponible en Netflix Argentina y cada uno de sus tres capítulos tiene una duración de entre 36 y 39 minutos.





