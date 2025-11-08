Camila Homs mostró la carita de su beba en camino a través de una ecografía y enterneció a todos
La ex de de Paul, que espera a Aitana para enero, se hizo un control de rutina y la emoción fue tal al ver el rostro de su hija en camino que no dudó en compartir la imagen en las redes. Mirá la ecografía de Camila Homs.
Prácticamente en el séptimo mes embarazo, Camila Homs y José Sosa están más que ansiosos por convertirse en padres y tener en sus brazos a su beba, a la que ya decidieron que se llamará Aitana. Si bien ambos ya tienen hijos de sus relaciones anteriores, esta bebé será la primera de ellos como pareja.
Fiel a su costado influencer y siguiendo con la modalidad de compartir cada detalle de su embarazo, en las últimas horas Cami le mostró a su 1,3 millones de seguidores de Instagram su más reciente ecografía, que a esta altura de la gestación probablemente sea una de las últimas.
Dando cuenta que todo marcha de maravillas, con el avance de la tecnología que cada vez es más definida, la expareja de Rodrigo de Paul y su actual novio pudieron ver con claridad los rasgos de la carita de hija por nacer.
“Porfi, esa carita”, fue el mensaje de Homs en la fotografía que compartió en sus historias virtuales donde la ve acotada en la camilla mientras la técnica ecografista realiza el estudio. Al tiempo que en la pantalla se ve la cara de la beba en primer plano, donde se pueden apreciar las facciones y hasta les permitió debatir si Aitana se parecerá más a mamá o a papá.
Vale recordar que hace algunas semanas la modelo e influencer generó un enorme revuelo al mostrarse en las redes entrenando en un gimnasio. Y si bien ella explicó que su rutina de gym está supervisada por su obstetra, lo cierto es las críticas y cuestionamientos no fueron pocas.
Qué significa el nombre que Camila Homs y José Sosa eligieron para su hija en camino
A pesar de que este es su tercer embarazo y de encontrarse en una etapa más madura, Camila Homs atraviesa un momento pleno y lleno de energía. Así lo aseguró ella misma durante la gala de los premios Martín Fierro a fines del mes de septiembre, donde se mostró radiante y muy activa. Junto a su pareja, el futbolista José Sosa, cuentan los días para conocer finalmente a su beba, cuyo nacimiento está previsto para comienzos de 2026.
Así, a principios de octubre, la modelo y el jugador compartieron una noticia muy esperada: revelaron el nombre que eligieron para su hija. “Los papás de Aitu”, escribió Camila en su cuenta de Instagram, acompañando la frase con un tierno carrusel de fotos en blanco y negro donde se la ve abrazada por Sosa, quien acaricia con ternura la panza de su mujer.
Como era de esperarse, el posteo causó furor entre sus seguidores. En pocas horas acumuló miles de “me gusta” y una avalancha de comentarios llenos de afecto. “Hermosos, se merecen lo lindo del mundo”, “Divinos, José pedile matrimonio, León” o “Amo el nombre” fueron algunos de los mensajes que se destacaron entre las felicitaciones.
Así, la ex Bake Off confirmó oficialmente que su hija se llamará Aitana, un nombre de origen vasco y catalán que significa “la más alta” o “gloria”. Más allá de su sonoridad delicada, el nombre también evoca fuerza y belleza natural, al ser el mismo de una reconocida sierra en España.
Por otro lado, Camila no oculta su deseo de pasar por el altar con Sosa, aunque aclaró que ese paso llegará después del nacimiento de su beba. La pareja, que convive desde hace más de dos años, se muestra consolidada y feliz en esta nueva etapa. En cuanto al futuro casamiento de su ex, Rodrigo de Paul, con Tini Stoessel, la modelo prefirió mantenerse al margen. Sin embargo, dejó claro que mientras sus hijos —Francesca y Bautista De Paul— estén bien con ambos, “no habrá ningún conflicto”.