La nueva serie corta de Netflix que se estrenó este año, tiene 10 episodios y es ideal para maratonear

En medio de esa nueva vida, la protagonista se enfrenta a desafíos tanto dentro como fuera de la cancha. Sus intentos por ganarse el respeto del equipo, lidiar con los conflictos internos y demostrar que puede liderar en un ambiente adverso, generan situaciones cargadas de humor y giros inesperados.

El guion, escrito por Dave Stassen y bajo la dirección de Ike Barinholtz, apuesta a diálogos rápidos y situaciones absurdas que explotan el carisma de Hudson, en un rol que combina ternura, ironía y un toque de rebeldía.

Cuántos capítulos tiene "Una nueva jugada"

El gigante del streaming apostó en 2025 a una producción distinta. Con solo 10 capítulos de media hora cada uno, Una nueva jugada se convirtió en esa opción ligera pero adictiva que logra atrapar desde el primer episodio. La clave de su éxito está en la combinación de humor, personajes entrañables y una trama que toca temas actuales, como el machismo en el deporte, pero siempre desde la óptica de la comedia.

Una nueva jugada Netflix 2

Los espectadores destacan que se trata de una serie ideal para maratonear en una sola tarde o para ver de a poco durante la semana.

Kate Hudson brilla en esta serie de Netflix

La elección de Kate Hudson como protagonista no pasó desapercibida. La actriz, reconocida por películas como Cómo perder a un hombre en 10 días y Casi famosos, regresó a la comedia televisiva con un personaje hecho a su medida.

Hudson interpreta a Isla con frescura, mostrando tanto la vulnerabilidad de una mujer que enfrenta un cambio radical en su vida como la determinación necesaria para romper estereotipos. La crítica especializada destacó su desempeño y muchos fans la señalaron como el principal motivo por el cual la serie funciona tan bien.

Una nueva jugada Netflix 3

“Kate Hudson logra que te encariñes con Isla desde el minuto uno”, señalaron varios usuarios en foros dedicados a Netflix. Su química con el resto del elenco también fue mencionada como uno de los puntos fuertes de la producción.

El elenco de "Una nueva jugada"

Kate Hudson

Drew Tarver

Scott MacArthur

Brenda Song

Fabrizio Guido

Chet Hanks

Toby Sandeman

Justin Theroux

Max Greenfield

Por qué ver "Una nueva jugada" en Netflix

Con Una nueva jugada, Netflix confirma su apuesta por diversificar su catálogo. Más allá de las grandes producciones de acción o los dramas complejos, la plataforma entiende que la comedia sigue siendo un género clave para retener suscriptores.

Una nueva jugada Netflix 4

Al lanzar una serie con episodios cortos, una actriz de renombre y una trama ligera pero con trasfondo social, el gigante del streaming buscó posicionarse en un segmento que pide entretenimiento rápido, fresco y de calidad.

La jugada le salió bien: la producción no solo generó buenas críticas, sino que también escaló rápidamente en los rankings internos de la plataforma, siendo destacada en varios países de habla hispana.

Tráiler de "Una nueva jugada" en Netflix