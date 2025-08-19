La palabra de Gonzalo Gerber tras separarse de Dai Fernández: la ruptura que habría decidido a hablar a Gimena Accardi

Nico Vázquez y Dai Fernández - Rocky

Claramente sus palabras intentaron bajarle el tono a cualquier tipo de polémica, dejando en claro que mantienen la mejor de las relaciones a pesar de la ruptura. Y si bien optó por no profundizar en los motivos del fin de la pareja, sí remarcó que no terminaron en malos términos, así como también que hoy por hoy su prioridad está en rearmarse afectivamente junto a su familia.

Por su parte, la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi prácticamente al mismo tiempo, está más que nunca en el ojo de la tormenta mediática. La coincidencia temporal para muchos es llamativa. Por eso, seguramente Gerber decidió no alimentar ningún tipo de especulaciones y aclarar que el fin de su historia con Dai Fernández fue respetuoso y en armonía.

Nico Vázquez y Gimenz Accardi - Rocky

Dai Fernández se separó de su novio en medio de rumores que la vinculan a la crisis de Nico Vázquez y Gimena Accardi

En Intrusos (América TV), Paula Varela reveló este lunes que Dai Fernández, actriz y compañera de Nicolás Vázquez en la obra Rocky, puso fin a su relación con Gonzalo Gerber tras siete años de noviazgo.

“Es una separación que va a dar que hablar porque traerá aparejadas otras especulaciones. Ellos ya venían con un desgaste, pero este contexto terminó de erosionar la pareja”, explicó la panelista sobre la ruptura.

La noticia llega en medio de los fuertes rumores que ubican a Fernández como la tercera en discordia en la separación de Vázquez y Gimena Accardi, quienes tras 18 años juntos confirmaron su ruptura a comienzos de julio.

Ante la consulta de Karina Iavícoli sobre un posible vínculo sentimental entre la actriz y el protagonista de Rocky, Varela fue cauta: “Averigüé y me dijeron ‘no vayas por ahí’. Obviamente, después en un mes pueden estar juntos, no pongo las manos en el fuego por nadie. Pero me confirmaron otra cosa: la separación de Nico y Gimena fue porque había un tercero, y ese tercero está del lado de ella”.

De esta manera, mientras los rumores en torno a Vázquez y Accardi siguen generando repercusión, ahora la vida personal de Dai Fernández también quedó bajo la lupa.