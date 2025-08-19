A24.com

La palabra de Gonzalo Gerber tras separarse de Dai Fernández: la ruptura que habría decidido a hablar a Gimena Accardi

Dai Fernández, compañera de Nico Vázquez en Rocky, se separó de Gonzalo Gerber luego de siete años de relación. Así, en medio de los rumores que vinculan a Gimena Accardi, el bailarín dio su versión de los hechos.

19 ago 2025, 13:26
Este lunes se confirmó la separación de Dai Fernández y Gonzalo Gerber, luego de siete años en pareja, y no tardaron en explotar todo tipo de especulaciones. Ocurre que la actriz es la co-protagonista de Nico Vázquez en el musical Rocky, quien también anunció su separación de Gimena Accardi tras casi dos décadas juntos, hace apenas algo más de un mes atrás.

Lo cierto es que cuando Vázquez y Accardi comunicaron el fin de su relación, muchos apuntaron a la compañera del actor como la posible tercera en discordia. Es por eso que por estas horas muchos aseguran que esta nueva ruptura habría sido el detonante para que Gimena Accardi saliese a confesar su infidelidad a Nico, para así acallar todo tipo de versiones que podrían apuntar nuevamente a la protagonista de Rocky.

Así las cosas, este martes Gerber rompió el silencio. Aunque de manera escueta, intercambió algunos mensajes con Rocío Marengo, quien luego los compartió en A la Barbarossa, de visita en el magazine de Telefe.

“Sinceramente no estoy de ánimo para hablar del tema, solo decirte que estuvimos siete años juntos, y aunque el amor no se murió nos acompañamos ahora de esta manera. Te agradezco por preocuparte, yo estoy bien y recuperándome con amigos y familia”, leyó entonces Marengo las palabras del exbailarín de varios ediciones de Bailando por un sueño, el histórico reality conducido por Marcelo Tinelli en el que también participó la actual pareja de Eduardo Fort.

Claramente sus palabras intentaron bajarle el tono a cualquier tipo de polémica, dejando en claro que mantienen la mejor de las relaciones a pesar de la ruptura. Y si bien optó por no profundizar en los motivos del fin de la pareja, sí remarcó que no terminaron en malos términos, así como también que hoy por hoy su prioridad está en rearmarse afectivamente junto a su familia.

Por su parte, la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi prácticamente al mismo tiempo, está más que nunca en el ojo de la tormenta mediática. La coincidencia temporal para muchos es llamativa. Por eso, seguramente Gerber decidió no alimentar ningún tipo de especulaciones y aclarar que el fin de su historia con Dai Fernández fue respetuoso y en armonía.

Dai Fernández se separó de su novio en medio de rumores que la vinculan a la crisis de Nico Vázquez y Gimena Accardi

En Intrusos (América TV), Paula Varela reveló este lunes que Dai Fernández, actriz y compañera de Nicolás Vázquez en la obra Rocky, puso fin a su relación con Gonzalo Gerber tras siete años de noviazgo.

“Es una separación que va a dar que hablar porque traerá aparejadas otras especulaciones. Ellos ya venían con un desgaste, pero este contexto terminó de erosionar la pareja”, explicó la panelista sobre la ruptura.

La noticia llega en medio de los fuertes rumores que ubican a Fernández como la tercera en discordia en la separación de Vázquez y Gimena Accardi, quienes tras 18 años juntos confirmaron su ruptura a comienzos de julio.

Ante la consulta de Karina Iavícoli sobre un posible vínculo sentimental entre la actriz y el protagonista de Rocky, Varela fue cauta: “Averigüé y me dijeron ‘no vayas por ahí’. Obviamente, después en un mes pueden estar juntos, no pongo las manos en el fuego por nadie. Pero me confirmaron otra cosa: la separación de Nico y Gimena fue porque había un tercero, y ese tercero está del lado de ella”.

De esta manera, mientras los rumores en torno a Vázquez y Accardi siguen generando repercusión, ahora la vida personal de Dai Fernández también quedó bajo la lupa.

