Pago único de $401.074 para AUH y SUAF: el trámite que no podés dejar pasar en ANSES

Personas en relación de dependencia.

Trabajadores que perciban ingresos de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Trabajadores temporarios y rurales.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

AUH y SUAF: cómo se realiza el trámite

El procedimiento puede iniciarse online a través de Mi ANSES o de manera presencial en cualquier oficina del organismo. Para gestionar el pago, los beneficiarios deben presentar:

Resolución judicial de adopción.

DNI del niño o niña y del beneficiario.

Documentación que acredite la percepción de AUH o SUAF.

En el caso de realizar el trámite online, se necesita ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, completar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación escaneada o fotografiada. Una vez validada, ANSES acredita el pago en la cuenta bancaria del beneficiario.

Es importante destacar que estas asignaciones no se otorgan automáticamente. Los beneficiarios deben solicitarlas dentro de los plazos establecidos:

Matrimonio: Hasta 2 meses posteriores al evento.

Nacimiento y adopción: Hasta 2 años después del hecho.

AUH y SUAF de ANSES: reclama el bono extra de $85.000 paso a paso

Monto y forma de cobro

El monto actualizado será de $401.074, pagado en una sola vez, como su nombre indica. Si el beneficiario ya percibió una parte del pago único, ANSES ajustará la diferencia para que el total llegue al nuevo valor.

Este incremento convierte al pago único por adopción en un refuerzo económico potente para las familias, especialmente aquellas con AUH, cuyos ingresos mensuales suelen ser limitados.

Complemento de beneficios asociados

El pago único por adopción se puede complementar con otros programas de ANSES:

Tarjeta Alimentar : hasta $108.062 según cantidad de hijos.

Complemento Leche del Plan 1000 Días : $42.162 mensuales por hijo menor de 3 años.

Créditos ANSES o Cuenta DNI : préstamos de hasta $1.500.000 según el banco.

Ayuda Escolar Anual: para niños escolarizados, con pago adicional si no se cobró en marzo.

Esta combinación de beneficios consolida un respaldo económico más sólido, que permite a las familias adoptantes afrontar los gastos de manera más holgada.