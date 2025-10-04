A24.com

Pachu Peña reveló cómo quedó su relación con Dani La Chepi tras el confuso episodio que lo dejó fuera de LOL

Luego de que Dani La Chepi le asegurase a este portal que en ningún momento traicionó a Pachu Peña en el reality en el que está prohibido reírse, ahora el humorista dio su versión de los hechos y fue terminante.

A24.com | Gabriela Bentolila
por Gabriela Bentolila | 4 oct 2025, 16:06
Fue este jueves cuando en Rodrigo Lussich y Adrián Pallares explotaron una de sus desopilantes bombas en la tradicional sección de Intrusos (América TV), mostrando un pasaje del reality LOL Argentina en el que Pachu Peña quedaba fuera de concurso al ser, presumiblemente, tentado por Dani La Chepi , una de sus contrincantes.

Fue así que inmediatamente se habló de traición y la polémica no tardó en estallar. Claro que La Chepi se encargó de aclarar en diálogo directo con este portal que el formato de Prime Video está editado, que son las reglas del juego, que no lo traicionó y tampoco lo dejó sin trabajo como llegó a deslizarse.

En tanto, consultada la otra parte de esta confusa situación, ahora es Pachu Peña quien en comunicación exclusiva con PrimiciasYa avaló cada una de las palabras de su colega, minimizó el episodio y descartó haberse quedado sin trabajo a causa del esbozo de sonrisa que dibujó en su rostro en medio de una performance en la que simulaba tomarse una selfie junto a su colega como uno de los desafíos de la competencia.

La traición de Dani La Chepi a Pachu Peña en Lol - captura Intrusos 1

"Con la Chepi está todo bien, es una amiga de muchos años", confió de entrada el querido actor rosarino a este portal. Al tiempo que aclaró: "Estábamos jugando... Es un juego. No me quedé sin trabajo". Y sobre el tema del dinero que habría dejado de ganar al quedar fuera de juego, coincidió con la explicación que había dado Chepi. "A cada uno nos pagaron un cachet para ir y el premio era para donar", remarcó con su tranquilidad habitual.

"Entonces primero que no soy competitivo y estábamos jugando... nada más. En ese momento me hice el enojado, pero está todo más que bien con ella. La quiero mucho y la pasamos muy bien allá en la grabación, y hace poco nos vimos y nos morimos de risa", concluyó entonces José María Peña dando por concluida la polémica y dejando así más que claro que su compañera ni lo traicionó ni lo dejó sin trabajo en ningún momento.

Pachu Peña

Cuál fue el controvertido episodio entre Pachu Peña y Dani La Chepi en LOL que desató la polémica

Un episodio de LOL: Last One Laughing Argentina generó debate en las redes y en algunos medios, luego de que Pachu Peña quedara eliminado del reality tras una jugada de Dani La Chepi. La escena, que fue presentada como una posible “traición”, dio lugar a múltiples interpretaciones, aunque la comediante se encargó de aclarar la situación.

Todo ocurrió durante una actividad en la que los participantes debían improvisar diferentes situaciones para intentar hacer reír a los demás. En medio de ese desafío, Dani La Chepi se sacó una selfie con Pachu Peña, quien simulaba manejar un vehículo. La ocurrencia provocó que el humorista esbozara apenas una sonrisa y, de acuerdo con las reglas del programa, quedó eliminado de la competencia.

Rápidamente, algunos medios titularon el hecho como una “traición” de La Chepi hacia Peña, algo que ella desmintió de manera categórica. En declaraciones posteriores a este portal, explicó que en ningún momento existió un perjuicio personal ni laboral. “Dentro del contrato y la dinámica del reality no hay ninguna situación de dejar sin trabajo a alguien. Cada participante tuvo sus arreglos y todos cobramos igual”, señaló.

La actriz e influencer también aclaró que el verdadero premio del programa no era para los participantes, sino que se destinaba a entidades benéficas, por lo que no había un beneficio económico extra que pudiera generar competencia desleal. Además, destacó que para ella una traición sería hablar mal de un amigo o inventar cosas sobre alguien que le dio trabajo, algo que nunca estuvo en juego en este caso.

En definitiva, lo que algunos interpretaron como una jugada polémica dentro de LOL fue simplemente parte de la dinámica del juego. Tanto ella como Pachu Peña mantienen una buena relación, y la supuesta “traición” terminó siendo más un producto de la edición y la repercusión mediática que de lo sucedido realmente en el set.

Lol segunda temporada

     

 

