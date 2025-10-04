Camila Homs y José Sosa anunciaron el nombre que eligieron para su hija en camino: cuál es y qué significa

“Hermosos, se merecen lo lindo del mundo”, “Divinos, José pedile matrimonio, León” o “Amo el nombre”, fueron algunos de los cariñosos mensajes que pudieron leerse al pie de la publicación.

IG Camila Homs - nombre de la hija que espera con José Sosa

De esta manera, la exparticipante de Bake Off confirmó que Aitana es el nombre elegido para su beba que nacerá a comienzos de 2026. Un nombre, sin duda original, de origen vasco y también con raíces catalanas. Su significado más común es "la más alta" o "gloria", y se asocia a las ideas de belleza natural, elegancia y fortaleza, dado que Aitana es el nombre de una famosa sierra de España.

Vale recordar que recientemente la propia Camila confirmó ante la prensa sus ganas de casarse con Sosa, si bien primero debe nacer la beba, a pesar de que ya son una familia absolutamente consolidada dado que conviven desde hace algo más de dos años. En tanto, sobre el futuro casamiento de su ex, Rodrigo de Paul, con Tini Stoessel en diciembre próximo, Homs se hizo la desentendida, pero dejó en claro que mientras sus hijos -Francesca y Bautista De Paul- están bien en los momentos que comparten con ellos, no habrá conflicto alguno.

Cómo fue la fiesta que organizó Camila Homs para revelar el sexo del bebé que espera junto al Principito Sosa

A comienzos de agosto pasado, Karina Iavícoli reveló en Infama (América TV) que Camila Homs y el futbolista José Sosa están en la dulce espera de su primera hija en común. La noticia no tardó en confirmarse públicamente cuando la modelo decidió compartir en su cuenta de Instagram un registro especial del evento que organizó para dar a conocer el sexo del bebé.

Con un mensaje cargado de ternura, Homs expresó en la publicación: “Te soñamos y deseamos tanto. Te esperamos con mucho amor para darte bebita”. El posteo estuvo acompañado por un video que reunió los momentos más emotivos de la fiesta, desde la cuenta regresiva hasta la explosión de color que reveló que se trata de una niña.

cami homs, josé sosa, gender reveal 2

El festejo estuvo cuidadosamente preparado: en el lugar se apreciaban globos en tonos pasteles, tiernos ositos decorativos y un cartel con la frase: “¿Él o ella? ¿Qué será?”. La celebración se realizó en un entorno al aire libre y contó con la presencia de familiares y amigos íntimos de la pareja, quienes aplaudieron con entusiasmo la confirmación de la noticia.

camila homs y josé sosa 5

Camila y José comenzaron su romance en 2023 y, desde entonces, han mantenido un perfil relativamente bajo. Ella ya es madre de Francesca y Bautista, hijos que tuvo durante su relación con Rodrigo De Paul. Por su parte, Sosa también tiene dos hijas de un vínculo anterior, y ahora ambos se preparan para recibir juntos a su primera niña, que llega para consolidar aún más la familia que están formando.