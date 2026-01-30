A semanas del parto, Oriana Sabatini confirmó el lugar del nacimiento de su hija y estalló la polémica
La modelo y actriz reveló en qué país eligió que nazca su beba y cuánto influyó su marido, el futbolista Paulo Dybala. Aquí, la palabra de Oriana Sabatini.
30 ene 2026, 09:10
A semanas del parto, Oriana Sabatini confirmó el lugar del nacimiento de su hija y estalló la polémica
Claramente, Oriana Sabtini y Paulo Dybala viven por estos meses uno de los momentos más felices de sus vidas mientras la pareja espera la llegada de su primera hija. Es así que la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini transitan las 9 lunas necesarias hasta el alumbramiento de su primogénita con muchísima ansiedad.
Si bien desde que la modelo y actriz confirmó su embarazo en LAM (América TV) el año pasado, donde anunció por entonces el sexo del bebé en camino y la fecha probable de parto -11 de marzo de 2026- coincidiendo con el cumpleaños de la inminente abuela Cathy, fue recién en las últimas horas que Oriana confirmó si la beba nacerá en su Argentina natal o en Italia, donce vive junto al delantero de la Roma.
“Va a nacer acá (Italia). Principalmente porque quiero tener parto natural, si se me da, obviamente”, confió la morocha. Al tiempo que se sinceró sobre cuál es su mayor traba para viajar a Argentina para dar a luz: “Y segundo, porque quiero que esté el padre. En el fútbol no hay muchos días libres y los chicos suelen tener vacaciones en junio o julio. Así que fue como ‘lo tengo que tener acá’”.
Embed
Fue allí que dejó en claro su firme deseo de el papá de la nueva integrante de la familia pueda estar junto a ella. “Lo quiero tener acá, también, para que esté el padre de esta niña", explicó completamente sincera.
“Me costó mucho amigarme con esa idea, porque una se pone a planear el parto y a soñarlo, pensar en lo que desea para ese día... y es difícil. Es difícil sentirte cómoda o acostumbrarte a la idea de que va a haber gente que no habla tu idioma, que voy a estar pujando y traduciendo en mi cerebro lo que me estén diciendo", señaló casi a modo de catarsis.
Claro que Oriana también se refirió a otra cuestión por la que le viene preguntando desde hace semanas, si bien en ese tema mantuvo el misterio. "El nombre está decidido, pero no lo voy a decir", confió pícara aunque dezlizó como pista que se trata de "un nombre que me gusta desde los 15 años, básicamente”.
En ese punto, Sabatini fue clara y concisa al admitir que no hubo posibilidad de negociación con el padre a la hora de elegir el nombre de su hija en camino. “Yo le avisé cómo se iba a llamar, no se lo pregunté. Los amamos a los hombres y todo, pero la que está poniendo el cuerpo soy yo", concluyó.
Las fotos de la pancita de Oriana Sabatini con casi 8 meses de embarazo
Oriana Sabatini volvió a conmover a su comunidad virtual al mostrar nuevas imágenes de su embarazo, en un momento muy especial de su vida personal. La cantante atraviesa la recta final de la gestación de su primera hija, fruto de su relación con Paulo Dybala, y en las últimas horas decidió compartir con sus seguidores una postal íntima y sin artificios desde su hogar en Roma. Con un look cómodo y al natural, posó frente al espejo y dejó ver su pancita en pleno crecimiento, generando una ola inmediata de reacciones y mensajes cargados de cariño.
En una de las fotos que publicó, Oriana eligió un top y un jean, y acompañó la imagen con una frase breve pero significativa: “Casi una mami”. El posteo no tardó en llenarse de comentarios de amigos y figuras del espectáculo que celebraron este momento tan esperado. Tini Stoessel respondió con emojis de corazones, Clara Alonso escribió “Belleza”, Lizardo Ponce se sumó con un efusivo “Hermosa hermosaaa”, mientras que Stefi Roitman dejó un espontáneo “LPM. Hermosa”. Con humor y ternura, Débora D’Amato también dijo presente al comentar “Panzona hermosa”.
Pero una de las reacciones más emotivas fue la de Catherine Fulop, quien no ocultó su felicidad por la llegada de su primera nieta. La actriz compartió las imágenes de su hija en sus propias redes y escribió: “¡Me muero de amor! ¡Ahí está mi nieta!”. En otra historia, se mostró todavía más entusiasmada y expresó: “¡Ayyy, que bella esa mamacita! ¿¡Ahí veo la cunita del colecho!? ¡No aguanto más, te quiero ver hijita!”.
La propia Oriana también dejó ver la ansiedad lógica de esta etapa y compartió un mensaje que enterneció a sus fans: “Unas ganas de que salga, así podemos cantar Justin Bieber juntas a todo pulmón en el auto”. Según se desprende de lo que circula en redes sociales, la fecha estimada para el nacimiento sería el 11 de marzo, aunque por ahora el nombre de la beba sigue siendo un misterio que despierta todo tipo de especulaciones entre sus seguidores.
Tiempo atrás, la artista habló con mucha sinceridad sobre cómo vive este proceso, especialmente atravesado por su pasado vinculado a los trastornos alimentarios. “Hubo meses en los que mi cuerpo se veía igual que cuando tenía los atracones, es redifícil aceptar que no tenía atracones y era porque estaba embarazada”, contó sin filtros. Sin embargo, destacó una diferencia fundamental: “Nunca se me cruzó por la cabeza no comer como cuando hacía en mi momento de locura con el TCA”.
Oriana también reconoció que el embarazo no siempre se vive desde un lugar idealizado. “Me siento fatal el 90% del tiempo”, confesó, y habló de la culpa que muchas veces aparece por no sentirse plenamente feliz. “Es complicado amigarte con la situación ‘me siento mal y eso me da culpa porque debería estar feliz porque estás creando a tu bebé’”, explicó. Fiel a su forma de ser, dejó en claro su postura: “Yo a mi hija le quiero dar el ejemplo de ser honesta y no mentir y fingir demencia”.