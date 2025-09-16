La polémica definición del abogado de Milei: "Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje"

Las frases, que circularon rápidamente en plataformas digitales, fueron interpretadas como un intento de reinstalar estereotipos de género que contradicen los avances en materia de igualdad y derechos.

Desde sectores opositores y colectivos feministas señalaron que este tipo de discursos no solo desvalorizan el trabajo y la autonomía femenina, sino que además revelan una visión conservadora que restringe a las mujeres al ámbito doméstico.

La controversia se suma a una serie de cuestionamientos que viene recibiendo el Gobierno en materia de políticas de género, en un contexto en el que las tensiones sociales por el ajuste económico ya marcan el pulso de la agenda pública.