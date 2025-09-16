A24.com

El polémico descargo de Agustín Franzoni tras revelar que guardaba videos íntimos de Flor Jazmín Peña

Agustín Franzoni se pronunció luego de admitir que guardaba videos íntimos de Flor Jazmín Peña de la época en que ambos estaban en pareja. En la nota, su versión de los hechos.

16 sept 2025, 21:05
Agustín Franzoni fue protagonista de un hecho repudiable tras admitir que guardaba videos íntimos de Flor Jazmín Peña, de la época en que ambos mantenían una relación.

Durante un juego en el stream de Rumis, Franzoni, recientemente vinculado como posible tercero en discordia en la relación entre Gimena Accardi y Nico Vázquez, se pasó de la raya con sus comentarios. Al día siguiente, intentó aclarar lo sucedido, pero lo dicho, dicho está, y como se sabe, las primeras palabras suelen ser las que más cuentan.

"Tengo un par de videitos que no voy a borrar. ¿Tengo que borrar los videitos que tengo? ¿Cómo se van a borrar? En un par de días salen fortuna", había dicho el influencer en primer lugar mientras sus compañeros seguían el jueguito que habían propuesto. Esto rápidamente fue repudiado en SQP (América TV), programa donde mostraron el material.

24 horas después, mencionó que todo lo dicho era una broma: "Quiero aclarar que fue un chiste, nada de lo que se dijo fue cierto. No tengo ningún flashdrive de mis exs; fue todo en un contexto de juego de pareja, donde estábamos boludeando. La gente que me conoce sabe cómo soy; de hecho, nadie comentó nada. Se entendió que fue en broma"

"Sé que no es un tema para hacer un chiste, pero son cosas que pueden suceder estando al aire", concluyó su descargo.

Cuánto tiempo estuvieron juntos Agustín Franzoni y Flor Jazmín Peña

Flor Jazmín Peña y Agustín Franzoni mantuvieron una relación amorosa durante aproximadamente un año. Aunque ambos fueron muy reservados respecto a su vínculo, se conocieron hace más de una década y compartieron proyectos laborales en Luzu TV.

La separación fue confirmada por la bailarina en septiembre de 2023, aunque según Franzoni, ya había un desgaste previo en la relación. En ese momento comenzaron los rumores sobre un posible romance entre Flor y Nicolás Occhiato, compañero de trabajo de ambos. Franzoni expresó su malestar al respecto, sugiriendo que la relación entre ambos podría haberse iniciado mientras él aún estaba con ella.

A pesar de la ruptura, Peña declaró en más de una ocasión que mantenía una buena relación con su ex y que ambos se seguían queriendo mucho. Sin embargo, ciertas actitudes -como la que señaló en el verano, cuando la había fotografiado sin su consentimiento en la intimidad- parecieron no haberle sentado nada bien. Y es entendible.

