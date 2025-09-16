El polémico descargo de Agustín Franzoni tras revelar que guardaba videos íntimos de Flor Jazmín Peña

"Sé que no es un tema para hacer un chiste, pero son cosas que pueden suceder estando al aire", concluyó su descargo.

Embed

Cuánto tiempo estuvieron juntos Agustín Franzoni y Flor Jazmín Peña

Flor Jazmín Peña y Agustín Franzoni mantuvieron una relación amorosa durante aproximadamente un año. Aunque ambos fueron muy reservados respecto a su vínculo, se conocieron hace más de una década y compartieron proyectos laborales en Luzu TV.

La separación fue confirmada por la bailarina en septiembre de 2023, aunque según Franzoni, ya había un desgaste previo en la relación. En ese momento comenzaron los rumores sobre un posible romance entre Flor y Nicolás Occhiato, compañero de trabajo de ambos. Franzoni expresó su malestar al respecto, sugiriendo que la relación entre ambos podría haberse iniciado mientras él aún estaba con ella.

A pesar de la ruptura, Peña declaró en más de una ocasión que mantenía una buena relación con su ex y que ambos se seguían queriendo mucho. Sin embargo, ciertas actitudes -como la que señaló en el verano, cuando la había fotografiado sin su consentimiento en la intimidad- parecieron no haberle sentado nada bien. Y es entendible.