La desgarradora foto que compartió Julieta Poggio de Thiago Medina en medio de su delicado estado de salud

"Vamos que estoy segura que volveremos a estar así de juntos y bien", expresó la ex Gran Hermano en la publicación.

Julieta Poggio y Romina Uhrig tiene un vínculo muy estrecho con Daniela Celis. Ella son quienes la contienen en esta situación tan dramática que le toca atravesar.

¿Al cuidado de quién están las hijas de Thiago Medina y Daniela Celis?

Tras el grave accidente de tránsito que sufrió Thiago Medina el viernes pasado, el ex participante de Gran Hermano continúa internado en terapia intensiva, en estado crítico y con pronóstico reservado. La noticia generó una gran conmoción entre sus familiares, allegados y seguidores, mientras que en Cortá por Lozano compartieron cómo atraviesa la situación Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas.

Verónica Lozano contó que el fin de semana logró contactarse con la joven a través de mensajes. “Claramente amamos a Dani y Thiago -arrancó diciendo la conductora-. Son dos personas muy queridas, por eso también esta repercusión y esta tristeza e incertidumbre, con respecto a su estado de salud. Yo hablé con ella, el fin de semana por mensajes, y estaba muy angustiada. La familia de Daniela está al cuidado de las niñas y, básicamente, lo que ella me decía es ‘hay que rezar’”, relató en vivo.

En la misma línea, Victoria Xipolitakis reveló que también había podido hablar con Celis horas antes. “Yo pude hablar hoy con Dani, me dijo prácticamente lo mismo, textual sus palabras fueron ‘por favor, ayúdenme con esto de prender velitas, rezar y pedir por su salud. No quiero que mis hijas queden sin papá, por favor, cadena de oración. La fe mueve montañas’”, expresó emocionada.

El pedido de Daniela refleja la angustia de una madre que intenta sostenerse por sus hijas en un momento límite. Al mismo tiempo, familiares y amigos de Thiago impulsan cadenas de oración a través de las redes sociales, sumando fuerzas en medio de la incertidumbre.

Finalmente, Lozano remarcó la importancia del trabajo médico y la fe en este tipo de situaciones. “Es una instancia compleja para Thiago, los profesionales están haciendo absolutamente todo y la y las creencias ayudan, al igual que su edad, al ser un chico joven, eso está de su lado”, cerró la conductora con un mensaje de esperanza.