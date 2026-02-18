En vivo Radio La Red
DRÁSTICA DETERMINACIÓN

La primera foto del hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó: detalle que expone una firme decisión

Úrsula Corberó compartió una foto de su hijo, Dante, fruto de su relación con El Chino Darín. La imagen deja en evidencia una decisión tajante de la pareja.

A pocos días del nacimiento de su primer hijo, Úrsula Corberó fue vista en Barcelona durante su primer paseo público junto al bebé. La actriz caminó por los alrededores del Arco de Triunfo de la ciudad catalana empujando un cochecito de color marrón, vestida con un abrigo negro y gafas de sol. La escena, sencilla y cotidiana, no pasó desapercibida para quienes transitaban la zona y se convirtió en una imagen significativa por tratarse de una de las parejas más reservadas del espectáculo hispanoamericano.

Úrsula Corberó se mostró por primera vez junto a su hijo Dante y conmovió a todos con una tierna foto

El bebé, llamado Dante, nació el lunes 9 de febrero en una clínica de Barcelona y es el primer hijo de la actriz catalana y Chino Darín. Desde el inicio del embarazo, la pareja eligió transitar este proceso lejos de la exposición mediática, evitando anuncios formales y manteniendo en reserva datos clave. Incluso después del parto, decidieron no difundir públicamente ni el sexo ni el nombre del bebé de manera inmediata, reforzando una postura clara frente a la sobreexposición en redes sociales.

En septiembre del año anterior, Corberó había confirmado su embarazo a través de una publicación en sus redes sociales con una frase breve pero contundente: “Esto no es IA”. Con ese mensaje, la actriz eligió comunicar la noticia sin detalles adicionales, en línea con el perfil bajo que mantuvo durante toda la gestación. Tras el nacimiento de Dante, volvió a expresarse en Instagram con otra publicación igualmente discreta: “Hola. Soy mami”, acompañada por una imagen suya posando con el cochecito en Barcelona.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de esta primera aparición pública fue la decisión de no mostrar el rostro del bebé. En las imágenes que circularon, Dante permaneció resguardado dentro del cochecito, sin exposición directa a las cámaras ni a las redes. Este gesto refuerza una postura firme que tanto Corberó como Darín sostienen desde hace años: preservar la intimidad de su vida personal y, especialmente, la de su hijo.

Lejos de estrategias mediáticas o exclusivas, la primera foto vinculada al hijo de la pareja expone una elección clara y coherente con su forma de manejar la fama. En tiempos de sobreexposición constante, la decisión de resguardar a Dante marca un límite y deja en evidencia que, al menos por ahora, la prioridad está puesta en la privacidad y el cuidado familiar.

