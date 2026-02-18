La primera foto del hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó: detalle que expone una firme decisión

A pocos días del nacimiento de su primer hijo, Úrsula Corberó fue vista en Barcelona durante su primer paseo público junto al bebé. La actriz caminó por los alrededores del Arco de Triunfo de la ciudad catalana empujando un cochecito de color marrón, vestida con un abrigo negro y gafas de sol. La escena, sencilla y cotidiana, no pasó desapercibida para quienes transitaban la zona y se convirtió en una imagen significativa por tratarse de una de las parejas más reservadas del espectáculo hispanoamericano.