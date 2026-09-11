La receta de torta de queso y dulce que no vas a poder dejar de probar

(La receta corresponde al canal de YouTube del cocinero Matías Chavero)

Preparar la base

Procesar las galletitas de vainilla hasta obtener una molienda fina. Pasarlas a un recipiente, agregar la manteca derretida y mezclar hasta integrar.

Colocar la preparación en un molde desmontable de 20 centímetros de diámetro y presionar con una cuchara para compactar bien el fondo. Llevar al freezer durante 15 minutos.

Si se utiliza un molde rígido, forrarlo por completo con papel manteca para facilitar el desmolde.

Preparar la capa de dulce

Aplastar los 400 g de dulce de membrillo con un tenedor hasta obtener un puré. Colocarlo en una cacerola junto con agua y llevar a fuego directo hasta que se funda y adquiera una consistencia fluida. También puede realizarse este paso en el microondas.

Distribuir sobre la base y cubrir toda la superficie.

Preparar la crema de queso

Colocar el queso crema y el almidón de maíz en un recipiente y mezclar.

Incorporar los huevos, el azúcar, la crema de leche, la ralladura, el jugo de limón y la esencia de vainilla. Batir durante 3 minutos, hasta obtener una preparación homogénea.

Hornear

Volcar la mezcla sobre la capa de dulce y cubrir el molde con papel aluminio para evitar que la superficie se dore demasiado.

Cocinar en horno precalentado a 160 °C durante 1 hora.

Enfriar y desmoldar

Una vez terminada la cocción, dejar enfriar completamente a temperatura ambiente.

Para desmoldar, pasar un cuchillo por todo el contorno lateral con cuidado, ya que el dulce puede caramelizarse durante la cocción y quedar adherido a los bordes del molde.