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Churros caseros: la receta fácil con tres ingredientes que están en cualquier cocina

El paso a paso para preparar churros caseros y lograr una masa adecuada, con un detalle fundamental para evitar que exploten al freírlos.

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Los churros caseros son una opción clásica para acompañar la merienda.

Los churros caseros son una opción clásica para acompañar la merienda.

Los churros caseros son un clásico que se puede preparar con ingredientes básicos que suelen estar presentes en cualquier cocina. La clave está en lograr una masa firme, eliminar correctamente el aire antes de la fritura y controlar la temperatura del aceite para conseguir un resultado dorado y crocante por fuera.

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La preparación lleva harina, agua y sal como base. Después de formar los churros, se fríen en abundante aceite y, de manera opcional, se los cubre con azúcar.

Ingredientes para los churros caseros

Para preparar los churros se necesitan:

  • 350 g de harina 0000
  • 350 ml de agua
  • 1 cucharadita de sal
  • Aceite, cantidad necesaria para freír
  • Azúcar, opcional para espolvorear

Cómo hacer churros caseros en pocos pasos

(La receta corresponde al canal de YouTube "Romi Cocina").

1. Hervir el agua: colocar los 350 ml de agua y la cucharadita de sal en una olla. Llevar al fuego hasta que alcance el hervor.

2. Incorporar la harina: cuando el agua comience a hervir, agregar los 350 g de harina 0000 de una sola vez.

3. Cocinar la masa: bajar el fuego y revolver de manera constante hasta que la masa se despegue por completo de los bordes de la olla.

4. Amasar para eliminar el aire: retirar la preparación del fuego y colocarla sobre una superficie plana. Con cuidado, amasar durante aproximadamente dos minutos. Este paso permite eliminar el aire que pueda haber quedado en la masa y ayuda a evitar que los churros exploten durante la fritura.

5. Formar los churros: colocar la masa en una churrera y darle la forma característica.

6. Calentar el aceite: colocar abundante aceite en una sartén u olla. Para comprobar si alcanzó la temperatura adecuada, introducir un pequeño pedazo de masa. Si comienzan a formarse burbujitas alrededor, el aceite está listo.

7. Freír los churros: colocarlos con cuidado en el aceite caliente y hacerlo en cantidades reducidas. Si se incorporan demasiados al mismo tiempo, la temperatura del aceite puede bajar y los churros pueden absorber más grasa. Girarlos durante la cocción para conseguir un dorado parejo.

8. Finalizar: retirar los churros una vez dorados y, si se desea, espolvorearlos con azúcar antes de servir.

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