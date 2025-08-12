En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Serie
Netflix
MINISERIE

La serie de Netflix con 7 episodios que ya es un fenómeno y se convierte en un inesperado éxito

Esta serie corta de Netflix arrasa con sus siete capítulos y está entre las más comentada por su impactante final. Una historia de milagros y presagios misteriosos.

La serie de Netflix con 7 episodios que ya es un fenómeno y se convierte en un inesperado éxito.

La serie de Netflix con 7 episodios que ya es un fenómeno y se convierte en un inesperado éxito.

Netflix tiene una serie de siete episodios que, sin grandes campañas publicitarias, logró conquistar a millones de suscriptores en todo el mundo. Se trata de "Misa de medianoche", una producción estadounidense que combina terror psicológico, misterio y drama humano en una trama que atrapa desde el primer capítulos.

Leé también La película romántica que arrasa en Netflix con Dakota Johnson y es la historia de amor más vista
La película romántica que arrasa en Netflix con Dakota Johnson y es la historia de amor más vista.

La historia se desarrolla en una pequeña isla remota, donde la rutina y la decadencia marcan el día a día de sus menos de 200 habitantes. Todo cambia cuando un joven sacerdote llega para reemplazar al antiguo párroco desaparecido. Desde su llegada, comienzan a ocurrir fenómenos extraños que dividen a la comunidad entre quienes los ven como milagros y quienes temen que sean presagios oscuros.

Aunque la historia está ambientada en una isla ficticia de Estados Unidos, su impacto ha sido global. Las redes sociales se llenaron de teorías y debates sobre el significado de su final, un giro que pocos espectadores anticiparon y que redefinió el sentido de toda la narrativa.

Misa de medianoche Netflix 1

De qué trata "Misa de medianoche" en Netflix

Según describe la sinopsis oficial de Netflix: "La llegada de un carismático sacerdote a una comunidad en decadencia trae consigo una serie de milagros, presagios misteriosos y un renovado fervor religioso."

La iglesia de St. Patrick es el centro espiritual del pueblo, pero también el lugar donde empiezan a tejerse los eventos más perturbadores. Entre sus fieles está Riley, un joven que regresa a casa después de pasar cuatro años en prisión por un accidente de tráfico que acabó con una vida. Su regreso coincide con el arribo del nuevo sacerdote, un hombre carismático, enigmático y rodeado de un halo de misterio.

Los habitantes, marcados por heridas del pasado, se convierten en piezas clave de esta inquietante historia: una adolescente en silla de ruedas tras un accidente causado por un conductor ebrio, una joven embarazada con sueños de escapar de la isla, una asistente del cura que lleva la fe al extremo y un sheriff musulmán que no termina de encajar en la comunidad.

Misa de medianoche Netflix 2

Cuántos capítulos tiene "Misa de medianoche", la serie

Con solo siete capítulos, la serie no pierde tiempo en sumergir al espectador en un ambiente opresivo. Cada episodio dura una hora, lo que permite que el guion desarrolle en profundidad las relaciones y tensiones de los personajes. El creador Mike Flanagan, responsable de otras obras como La maldición de Hill House, utiliza el aislamiento geográfico para potenciar el sentimiento de claustrofobia y la intensidad de los conflictos.

A medida que la trama avanza, los supuestos milagros comienzan a adquirir un tinte siniestro. La línea entre lo divino y lo diabólico se vuelve cada vez más difusa, y la comunidad se ve obligada a enfrentarse a verdades incómodas sobre la fe, la muerte y el sacrificio.

Misa de medianoche Netflix 3

El elenco de "Misa de medianoche"

  • Kate Siegel
  • Zach Gilford
  • Hamish Linklater
  • Henry Thomas
  • Kristin Lehman
  • Samantha Sloyan
  • Igby Rigney
  • Rahul Kohli
  • Annarah Cymone
  • Annabeth Gish

Por qué ver "Misa de medianoche" en Netflix

Sin un gran despliegue de marketing, la serie se posicionó como una de las producciones más comentadas de Netflix, gracias al boca a boca y a la fuerza de su atmósfera.

Misa de medianoche Netflix 4

El terror en Misa de medianoche no se basa solo en sustos, sino en un desarrollo psicológico que explora las debilidades y creencias de cada personaje. El aislamiento, la fe ciega y los secretos no confesados crean una tensión que crece hasta un desenlace que deja una huella emocional.

Esta propuesta demuestra que el terror puede ser también un espejo de los miedos humanos más profundos, y que un formato breve (apenas siete capítulos) logra contener una historia tan completa como perturbadora.

Tráiler de "Misa de medianoche"

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Serie Netflix
Notas relacionadas
Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan en Netflix con el gran estreno de una nueva película argentina
Luis Zahera arrasa en Netflix con el thriller español más impactante y es la película del momento
Está en Netflix y es la serie corta más vista: un apasionado romance con apenas 6 episodios

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar