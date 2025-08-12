La serie de Netflix con 7 episodios que ya es un fenómeno y se convierte en un inesperado éxito.

La iglesia de St. Patrick es el centro espiritual del pueblo, pero también el lugar donde empiezan a tejerse los eventos más perturbadores. Entre sus fieles está Riley, un joven que regresa a casa después de pasar cuatro años en prisión por un accidente de tráfico que acabó con una vida. Su regreso coincide con el arribo del nuevo sacerdote, un hombre carismático, enigmático y rodeado de un halo de misterio.

Los habitantes, marcados por heridas del pasado, se convierten en piezas clave de esta inquietante historia: una adolescente en silla de ruedas tras un accidente causado por un conductor ebrio, una joven embarazada con sueños de escapar de la isla, una asistente del cura que lleva la fe al extremo y un sheriff musulmán que no termina de encajar en la comunidad.

Cuántos capítulos tiene "Misa de medianoche", la serie

Con solo siete capítulos, la serie no pierde tiempo en sumergir al espectador en un ambiente opresivo. Cada episodio dura una hora, lo que permite que el guion desarrolle en profundidad las relaciones y tensiones de los personajes. El creador Mike Flanagan, responsable de otras obras como La maldición de Hill House, utiliza el aislamiento geográfico para potenciar el sentimiento de claustrofobia y la intensidad de los conflictos.

A medida que la trama avanza, los supuestos milagros comienzan a adquirir un tinte siniestro. La línea entre lo divino y lo diabólico se vuelve cada vez más difusa, y la comunidad se ve obligada a enfrentarse a verdades incómodas sobre la fe, la muerte y el sacrificio.

El elenco de "Misa de medianoche"

Por qué ver "Misa de medianoche" en Netflix

Sin un gran despliegue de marketing, la serie se posicionó como una de las producciones más comentadas de Netflix, gracias al boca a boca y a la fuerza de su atmósfera.

El terror en Misa de medianoche no se basa solo en sustos, sino en un desarrollo psicológico que explora las debilidades y creencias de cada personaje. El aislamiento, la fe ciega y los secretos no confesados crean una tensión que crece hasta un desenlace que deja una huella emocional.

Esta propuesta demuestra que el terror puede ser también un espejo de los miedos humanos más profundos, y que un formato breve (apenas siete capítulos) logra contener una historia tan completa como perturbadora.

