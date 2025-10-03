Daniela Celis brindó detalles que describen la milagrosa recuperación de Thiago Medina

Cabe recordar que Medina se encuentra internado desde el 12 de septiembre en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras haber sufrido un accidente en moto. En este tiempo atravesó dos operaciones: una para extirparle el bazo y otra para reparar la parrilla costal. También presentó episodios de fiebre y complicaciones respiratorias. Recientemente, debió someterse a una toilette quirúrgica con el objetivo de limpiar de manera profunda las heridas y prevenir posibles infecciones.

image

¿Qué dijo Camilota sobre los días más duros de la internación de Thiago Medina en terapia?

Después de veinte días de angustia, miedo y desolación, finalmente llegaron noticias que trajeron alivio y esperanza sobre la salud de Thiago Medina. El ex Gran Hermano abrió los ojos, dejó atrás la “asistencia mecánica” y ahora respira a través de una cánula. Incluso logró tener un breve contacto con sus familiares, un avance que parecía impensado en los momentos más críticos. Sin embargo, su hermana Camilota no olvida aquellos días de incertidumbre y decidió reflexionar públicamente sobre lo vivido.

"Gente, quiero abrir mi corazón con todos ustedes", comenzó en un mensaje cargado de emoción y con la necesidad de expresar lo que había atravesado. "Hubo momentos en los que sentí que me moría en vida, que la angustia me ahogaba y que no había salida", confesó al rememorar la etapa más delicada del cuadro clínico de Thiago, cuando junto a Daniela Celis pedían que no se interrumpieran las cadenas de oración.

Hoy, con mayor tranquilidad y aliviada por los signos de recuperación de su hermano, Camilota compartió su fe y gratitud: "Hoy, gracias a Dios y a la fuerza de la oración, mi hermano está despierto. ¡Es un milagro!". En su cuenta de Instagram, donde viene relatando paso a paso lo que ocurre en el hospital, volvió a agradecer el apoyo recibido: "Quiero agradecerles de todo corazón por cada mensaje, cada oración, cada palabra de aliento que me sostuvieron en este momento tan duro. Ustedes estuvieron ahí cuando más lo necesitaba".

Con la misma franqueza, también aclaró que seguirá adelante con las publicidades en sus redes sociales porque "todo esto de ir y venir acá genera gastos que son muy grandes". Y mirando hacia adelante, dejó una reflexión profunda: "Esto nos sirve para recordar que la vida es frágil, que hay que abrazar y disfrutar a quienes tenemos al lado, y que Dios existe y hace milagros. Gracias por estar", acompañando sus palabras con un corazón rojo y un emoji de manos unidas.

Mientras tanto, Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, la misma ciudad donde sufrió el accidente en moto al chocar contra un vehículo que doblaba en U. Tras dos operaciones —y con la posibilidad de una tercera— su estado sigue siendo delicado, pero los médicos destacan su evolución. De hecho, en los momentos más críticos tuvieron que “darlo vuelta” para que pudiera respirar. Hoy, cuando las esperanzas parecían agotarse, el joven demuestra que su recuperación es posible. Y su hermana lo resume de la manera más clara: para ella, Thiago está viviendo un verdadero milagro.