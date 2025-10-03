Con Trato Hecho, América TV lanza su nueva programación de los fines de semana

america nueva programacion fin de semana

La gran noche de América en los Premios Martín Fierro

En la última edición de los Martín Fierro 2025 del lunes 29 de septiembre desde el Hotel Hilton, América tuvo una destacada noche y recibió importantes reconocimientos en los premios entregados por APTRA, reafirmando la calidad y el talento que caracteriza a la pantalla.

Los galardonados de la noche para América Tv que reafirman el compromiso con una televisión de calidad, cercana al público y siempre innovadora, fueron: LAM, condudido por Ángel de Brito -elegido como mejor programa periodístico-; DDM de Mariana Fabbiani -distinguido como mejor magazine-; Pasó en América, con la conducción de Sabrina Rojas y Augusto Tartufoli, ganador en la categoría mejor ciclo humorístico / actualidad; Argentina de Película, premiado como mejor programa cultural / educativo; Oliver Quiroz, consagrado como mejor movilero, y Lucas Arecco reconocido como mejor director.