Con Trato Hecho, América TV lanza su nueva programación de los fines de semana

Te adelantamos qué se verá al aire en el canal América TV desde este fin de semana en una grilla de programación renovada para los sábados y domingos.

3 oct 2025, 13:00
Este sábado 4 y domingo 5 de octubre, América TV presenta un combo único para disfrutar en casa, con clásicos que hacen reír, entrevistas y música que emocionan, periodismo con historias que atrapan e informan, entretenimientos para compartir en familia y momentos imperdibles que hacen del sábado y domingo una cita distinta.

El canal presenta su nueva grilla de los fines de semana la cual querá conformada en el siguiente orden de aire: el sábado a las 12 horas el Superagente 86; a las 13 llega toda la música tropical con Pasión de sábado con Marcela Baños y Ale Beltzer; a las 20 llega el turno de Secretos Verdaderos con Luis Ventura; a las 22 Trato Hecho con Santi Maratea, y a las 23 Argentina de película con Teté Coustarot.

En tanto, el domingo a las 12 horas se verá el clásico Superagente 86; A las 13:30 Cocina en familia con Carna; A las 14:30 Viralizados con Darío Lopilato; A las 16 el cine con Domingo de película; A las 17:45 Infama con la conducción de Marcela Tauro; A las 20 GPS con Rolando Graña y a las 22 Trato Hecho con Santi Maratea y cierra Ser Humanos con Gastón Pauls a las 23.

En ambos días desde temprano, América TV te acompaña con propuestas para toda la familia. El mejor entretenimiento con clásicos que hacen reír, entrevistas, música, cine, periodismo con historias que atrapan e informan para compartir en familia y momentos imperdibles.

america nueva programacion fin de semana
america nueva programacion fin de semana 2

La gran noche de América en los Premios Martín Fierro

En la última edición de los Martín Fierro 2025 del lunes 29 de septiembre desde el Hotel Hilton, América tuvo una destacada noche y recibió importantes reconocimientos en los premios entregados por APTRA, reafirmando la calidad y el talento que caracteriza a la pantalla.

Los galardonados de la noche para América Tv que reafirman el compromiso con una televisión de calidad, cercana al público y siempre innovadora, fueron: LAM, condudido por Ángel de Brito -elegido como mejor programa periodístico-; DDM de Mariana Fabbiani -distinguido como mejor magazine-; Pasó en América, con la conducción de Sabrina Rojas y Augusto Tartufoli, ganador en la categoría mejor ciclo humorístico / actualidad; Argentina de Película, premiado como mejor programa cultural / educativo; Oliver Quiroz, consagrado como mejor movilero, y Lucas Arecco reconocido como mejor director.

martin fierro

     

 

