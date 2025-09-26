Tini Stoessel y Rodrigo De Paul avanzan con su boda: la fecha elegida y todos los detalles

Paula Varela indicó que ahora están intentando dar con un fotógrafo para el evento. "Ahora estaban buscando quién les iban a hacer las fotos en la fiesta porque están buscando alguien que tenga un estilo casual. Quieren una especie de filmmaker", explicó.

Por último, la periodista dio a conocer ellos apresuran la boda porque tomaron la firme determinación de instalarse de forma definitiva en Miami. "Ellos decidieron que se van a vivir a Miami. Ella avanza con el casamiento, más allá del amor que se tienen, para poder trabajar tranquila en Miami y moverse libremente", cerró.

¿Rodrigo de Paul y Tini Stoessel estuvieron juntos en el recital de Lali Espósito?

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel dejaron atrás el bajo perfil y, días atrás, se mostraron juntos en el recital de Lali Espósito en el estadio de Vélez, desatando una verdadera revolución en redes sociales.

Después de varios meses en los que cada uno estuvo concentrado en sus compromisos profesionales en distintas partes del mundo, finalmente lograron coincidir y ahora se los ve más unidos que nunca, disfrutando de su relación sin ocultarse.

Como era de esperar, los fanáticos comenzaron a compartir fragmentos del primero de los shows que Lali brindó este fin de semana, y entre videos y fotos, la presencia de Tini y De Paul se convirtió en el centro de todas las miradas.

Tras la gran difusión de las imágenes, las reacciones no se hicieron esperar. “No lo puedo creer que estuve en el mismo lugar con ellos”, “Y con De Paul madres las amo”, “Amo que se junten, al final son dos artistas que solo quieren compartir su música y buena onda”, “Aguante Tini”, escribieron algunos usuarios en redes, celebrando el momento.

¿Qué hizo Tini Stoessel para demostrar su amor por Rodrigo de Paul?

Está claro que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul atraviesan su mejor momento como pareja tras la reconciliación que se dio hace ocho meses.

Días atrás, la cantante volvió a darle like a una publicación del futbolista. ¿Qué posteo eligió Tini? Se trató del emotivo mensaje que Rodrigo le dedicó a Lionel Messi, luego del partido de la Selección Argentina contra Venezuela, que marcó la última presentación oficial del Diez en las Eliminatorias Sudamericanas con la celeste y blanca.

“No sé hasta cuándo, pero hasta el último día te voy a disfrutar como el primero. GRACIAS MAESTRO”, escribió De Paul en Instagram, junto a imágenes del encuentro con Messi el pasado 5 de septiembre.

Y como era de esperar, Tini no dudó en ponerle “me gusta” a la publicación. Fue el primer like tras la reconciliación y en medio de los rumores de casamiento.