La tremenda decisión de los "Bro" ante la entrada de la hermana de Furia a la casa

Pero, Santiago reveló que los tendran que ir sacando los participantes de a dos en dos y por decisión de ellos, algo que promete generar debates y problemas dentro de la casa.

Pero, los “Bro” decidieron saltarse esto y tuvieron una reunión cumbre en la que pensaron darle este premio a Coi, la hermana de Furia para hacerlo más parejo.

El Chino y Bautista charlaron en privado: “El premio a Furia, está el viaje pero para mi es totalmente secundario. Pero nos sacaríamos ese peso de encima. Porque Furia -sigue Bautista- esta fulminada igual. Nos sacaríamos ese comodín. Están diciendo ´tomen un comodín para la final y caguense a trompadas entre ustedes , es macabro”, analizó el uruguayo.

“Yo plantearía: se lo damos a Furia. Total, ella ¿qué gana? El beneficio de bajar a alguien, ese es el único cabo que no me cierra. Porque si ella no tuviese el beneficio de bajar. Terminaríamos yendo todos a placa y no nos estaríamos cagando a tiros con algo que no tiene un criterio lógico”, sumó el cantante con el visto bueno del Chino.