El tajante anuncio de Viviana Canosa tras las declaraciones de Fabiola Yáñez sobre su vínculo con Alberto Fernández

Así las cosas, las horas pasaron y aunque Viviana Canosa actualmente se encuentra haciendo reposo por una faringitis que la tiene a maltraer, sobre todo porque trabaja con su voz en el stream de Carnaval tanto en Revueltos como en El bulo de Viviana, la también locutora no dudó en hablar a través de sus redes sociales, donde hizo saber que demandará legalmente a Fabiola por sus recientes declaraciones.

"Iniciaremos, en forma inmediata, acciones en sede civil por daños y perjuicios. Y estamos evaluando la interposición de una denuncia penal. Sus expresiones son absolutamente falaces y afectan mi buen nombre y honor. Fin", escribió la ex colorada desde su cuenta de X en clara referencia a los dichos de Yánez.

TW Viviana Canosa - acciones legales contra Fabiola Yañez

Como era de suponer, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, y muchos usuarios le recordaron sus acusaciones contra Lizy Tagliani y un grupo de figuras de la farándula a comienzos de este año. "¿Ya le pediste disculpas a Lizy?", Viste qué feo es que te difamen", "¿Por qué Fabiola mentiría? ¿Qué gana con hacerlo?, o "Por favor, ¿y a toda la gente que vos difamás y no le pedis perdón? Y hablás de buen nombre, por favorrrr", son algunos de los muchos mensajes que pudieron leerse entre los más de 700 comentarios que le dejaron en unos pocos minutos.

TW respuestas a Viviana Canosa

Qué dijo el abogado de Viviana Canosa sobre la resolución judicial de la causa que le inició Lizy Tagliani

El conflicto entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani que nació a partir de una denuncia presentada por la conductora, desencadenó la reacción inmediata de Lizy, quien decidió avanzar legalmente y llevar la situación a los tribunales.

En una entrevista con Intrusos (América TV), el abogado de Canosa, Juan Manuel Dragani, ofreció detalles del estado actual del expediente y despejó las dudas sobre la instancia penal. El letrado explicó que la querella impulsada por Tagliani por calumnias e injurias “quedó extinguida” luego de que su clienta abonara la multa mínima fijada por el magistrado. Sin embargo, Lizy no quedó conforme con la medida y presentó una apelación para revertir la decisión.

“La realidad es que Lizy Tagliani inicia una querella por calumnias e injurias, nosotros formulamos un descargo, ofrecimos prueba. El primer acto fue una audiencia que ustedes recordarán donde fue Lizy en forma presencial y yo estuve por Zoom como apoderado de Viviana. Lejos de rectificarnos, ratificamos lo expuesto y no pedimos disculpas, se lo hicimos saber al juez”, detalló Dragani ante el panel de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Embed

Luego profundizó en el trámite judicial: “Antes de que se sustancie la prueba, que eso es dentro del desarrollo de un juicio oral, lo que nosotros hicimos fue una salida procesal que nos ofrece el código, que es extinguir la acción penal en función del pago de una multa. La escala de la multa por ambos delitos, calumnias e injurias, van desde los 1500 pesos hasta los 50 mil”.

El abogado remarcó que, desde el punto de vista procesal, la resolución favoreció a Canosa. “El juez dijo que pagáramos el mínimo, eso no implica reconocer hechos ni derechos. La postura de Viviana es: si tiene que seguir diciendo verdades y pagar multas, lo va a seguir haciendo. (…) Procesalmente hoy Viviana ganó, Lizy Tagliani perdió. Apeló y veremos qué dice la Cámara”, precisó.

Dragani también señaló que en la audiencia inicial no se discutió el trasfondo del conflicto, sino únicamente cuestiones formales: “Fue una cuestión netamente procesal. Si la señora Lizy Tagliani se sintió afectada en su moral tendrá que ir a reclamarlo en sede civil, cosa que hasta ahora no ocurrió”.

Sobre lo que viene, el abogado consideró que la Cámara probablemente ratifique lo dictado en primera instancia: “Entiendo, por la experiencia en estos procesos, que la Cámara va a confirmar la resolución y finalmente va a quedar extinguida la acción penal”.

Finalmente, recordó la posición jurídica de su representada: “Viviana es denunciante, no querellante. Viviana no acusa, quien acusa es la fiscalía. (…) Al día de hoy no hay ninguna acción civil contra ella”.