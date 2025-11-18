Furor en Netflix por el estreno de una nueva miniserie basada en hechos reales

Estado de fuga 1986, la serie inspirada en hechos reales, retrata uno de los episodios más sangrientos de la capital colombiana: la masacre perpetrada por el veterano de Vietnam Campo Elías Delgado en un reconocido restaurante italiano del norte de Bogotá, el 4 de diciembre de 1986.

Mientras la historia principal avanza, otro hilo esencial aparece en manos de Carolina Gómez como Indira Quinchía, la investigadora que intenta ordenar la verdad entre testimonios contradictorios, recuerdos fragmentados y silencios imposibles de descifrar. Su personaje funciona como un eje de racionalidad en medio de la caída de Jeremías y la confusión de Camilo.

Estado de fuga 1986 Netflix 2

Estado de fuga 1986, una serie inspirada en hechos reales

La serie Estado de fuga 1986 no pretende reproducir punto por punto lo ocurrido en el restaurante Pozzetto. Lo que propone es otro camino: un acercamiento ficcional que permite construir un mapa emocional basado en hechos reales, testimonios, investigaciones y reinterpretaciones creativas.

Esa combinación da origen a un relato que se mueve entre la crudeza de los sucesos y la emoción que acompaña el derrumbe psicológico de un hombre incapaz de contener su propio pasado. La producción plantea escenas que, sin ser documentales, transmiten la densidad de un trauma con raíces profundas.

Estado de fuga 1986 Netflix 3

El elenco de la miniserie Estado de fuga 1986

Andrés Parra

José Restrepo

Carolina Gómez

Jorge Enrique Abello

Consuelo Luzardo

Camila Jurado

Valentina Acosta

César Mora

Héctor García

Marcela Benjumea

Cada uno aportó matices a la trama, representando las distintas fuerzas que rodearon el caso: la familia, los testigos, los sobrevivientes y los profesionales que intentaron interpretar lo sucedido.

La obra fue dirigida por Carlos Moreno y Claudia Pedraza, quienes imprimieron una estética marcada por la oscuridad emocional, silencios prolongados y una fotografía que acompaña la caída psicológica del protagonista. El director de fotografía Diego Jiménez reforzó esta intención utilizando contrastes intensos y planos que revelan la fragilidad de los personajes.

Estado de fuga 1986 Netflix 5

El diseño de producción de Juan Carlos Acevedo y la dirección de arte de Clelly Arévalo ayudaron a recrear la Bogotá de los años ochenta, un período convulso en el que la violencia urbana y la incertidumbre social formaban parte del día a día.

El vestuario de Julian Grijalba, el maquillaje de Natalia Prada y la banda sonora de Manuel J. Gordillo completaron el ambiente emocional que la serie necesitaba para reflejar el deterioro mental del protagonista.

Tráiler de Estado de fuga 1986 en Netflix