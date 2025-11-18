En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Serie
SERIES

Furor en Netflix por el estreno de una nueva miniserie basada en hechos reales

Esta nueva serie corta llega a Netflix con una impactante historia inspirada en hechos reales que explora el origen del mal y la delgada línea entre la locura y la razón.

Redacción A24
por Redacción A24 |
Furor en Netflix por el estreno de una nueva miniserie basada en hechos reales. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix por el estreno de una nueva miniserie basada en hechos reales. (Foto: Archivo)

Estado de fuga 1986 se convirtió en una de las producciones más comentadas del cierre de año después de que Netflix revelara su tráiler oficial. Este anuncio abrió la puerta a nuevas preguntas sobre la serie inspirada en la masacre del restaurante Pozzetto, uno de los crímenes más recordados de la historia reciente de Bogotá.

Leé también Ricardo Darín y Netflix sorprenden con "El Eternauta 3": la serie tendrá su tercera temporada
Ricardo Darín y su revelación sobre El Eternauta en Netflix.

Aunque el adelanto mostró imágenes contundentes, lo verdaderamente decisivo ocurrió detrás de cámaras, cuando el equipo creativo decidió indagar en una pregunta que atraviesa la narrativa desde su primer plano: ¿un asesino nace o se hace?

Con esa duda como brújula, la producción planteó una reconstrucción emocional y psicológica del caso. La historia, inspirada en hechos reales, creó una ficción que profundiza en los vínculos invisibles que pueden unir a dos personas cuando la fascinación, la vulnerabilidad y el deseo de comprender lo incomprensible se cruzan en un mismo punto.

Estado de fuga 1986 Netflix 1

De qué trata Estado de fuga 1986 en Netflix

León, un estudiante de literatura que apenas comienza el camino para convertirse en escritor, descubre que su compañero de clase y amigo, Jeremías, ha hecho una masacre en un restaurante popular de Bogotá. Para León y Jeremías, lo que comenzó como un interés mutuo por la literatura se convirtió en una complicidad de ideas oscuras y sueños violentos. Esta amistad terminó alimentando, en cada uno, sus fantasías más terribles.

Estado de fuga 1986, la serie inspirada en hechos reales, retrata uno de los episodios más sangrientos de la capital colombiana: la masacre perpetrada por el veterano de Vietnam Campo Elías Delgado en un reconocido restaurante italiano del norte de Bogotá, el 4 de diciembre de 1986.

Mientras la historia principal avanza, otro hilo esencial aparece en manos de Carolina Gómez como Indira Quinchía, la investigadora que intenta ordenar la verdad entre testimonios contradictorios, recuerdos fragmentados y silencios imposibles de descifrar. Su personaje funciona como un eje de racionalidad en medio de la caída de Jeremías y la confusión de Camilo.

Estado de fuga 1986 Netflix 2

Estado de fuga 1986, una serie inspirada en hechos reales

La serie Estado de fuga 1986 no pretende reproducir punto por punto lo ocurrido en el restaurante Pozzetto. Lo que propone es otro camino: un acercamiento ficcional que permite construir un mapa emocional basado en hechos reales, testimonios, investigaciones y reinterpretaciones creativas.

Esa combinación da origen a un relato que se mueve entre la crudeza de los sucesos y la emoción que acompaña el derrumbe psicológico de un hombre incapaz de contener su propio pasado. La producción plantea escenas que, sin ser documentales, transmiten la densidad de un trauma con raíces profundas.

Estado de fuga 1986 Netflix 3

El elenco de la miniserie Estado de fuga 1986

  • Andrés Parra
  • José Restrepo
  • Carolina Gómez
  • Jorge Enrique Abello
  • Consuelo Luzardo
  • Camila Jurado
  • Valentina Acosta
  • César Mora
  • Héctor García
  • Marcela Benjumea

Cada uno aportó matices a la trama, representando las distintas fuerzas que rodearon el caso: la familia, los testigos, los sobrevivientes y los profesionales que intentaron interpretar lo sucedido.

La obra fue dirigida por Carlos Moreno y Claudia Pedraza, quienes imprimieron una estética marcada por la oscuridad emocional, silencios prolongados y una fotografía que acompaña la caída psicológica del protagonista. El director de fotografía Diego Jiménez reforzó esta intención utilizando contrastes intensos y planos que revelan la fragilidad de los personajes.

Estado de fuga 1986 Netflix 5

El diseño de producción de Juan Carlos Acevedo y la dirección de arte de Clelly Arévalo ayudaron a recrear la Bogotá de los años ochenta, un período convulso en el que la violencia urbana y la incertidumbre social formaban parte del día a día.

El vestuario de Julian Grijalba, el maquillaje de Natalia Prada y la banda sonora de Manuel J. Gordillo completaron el ambiente emocional que la serie necesitaba para reflejar el deterioro mental del protagonista.

Tráiler de Estado de fuga 1986 en Netflix

Embed

Redacción A24
Por Redacción A24
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Serie
Notas relacionadas
Griselda Siciliani brilla en Netflix como Moria Casán en la serie argentina más esperada
Luis Zahera llega a la Argentina: cuándo y dónde se podrá ver a la estrella de Netflix
Joaquín Furriel arrasa en Netflix con este thriller y es la película argentina que rompe récords

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar