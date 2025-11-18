Mariana Brey irrumpió en una nota a Nancy Pazos y se cruzaron cara a cara: "El juicio..."

"Estoy chocha, feliz, veremos qué pasa, ya nominada es un premio para mí. Es la cuarta nominición pero hasta ahora no lo gané nunca, algún día lo voy a ganar supongo", aseguró Mariana sobre su nominación como mejor panelista en los Premios Martín Fierro de Cable 2025.

"Bienvenida al club", le dijo Nancy. "Cumplimos los años con un día de diferencia, las dos tenemos carácter fuerte, mucho más en común de lo que queremos", agregó sonriendo Brey.

"A esta altura creo que se lo merece ella", le contestó Pazos. Y su compañera planteó: "El día que estemos ahí primer plano a Nancy a ver cómo reacciona. Me voy porque tengo que hacer Bondi sino me quedo encantada en la nota".

Sin embargo, a los segundos de retirarse, Mariana Brey volvió para tomar el micrófono y sacarse una duda: "Le tengo que hacer una pregunta a Nancy, puede ser: ¿el juicio sigue en pie o te arrepentiste?".

"Ayer de hecho le pregunté al abogado qué onda y calculo que ya hicieron todas las cosas que tenían que hacer", le contestó desafiante Nancy. Brey, en tanto, exclamó: "O sea que va para adelante, me vas a llevar a Tribunales. Perfecto, era todo lo que quería saber".

A lo que la periodista reflexionó ante esa pregunta: "Va a aprender a no decir barbaridades. Después me dicen si yo la busco y estaba acá. Ella me acusó de un delito y eso está mal, eso no se hace y menos si no te haces cargo, y no se hace cargo porque lo toma como una broma. Para mí no es broma que alguien te acuse de querer antentar contra la democracia. Se va a enterar en Tribunales".

Por qué demanda Nancy Pazos a Mariana Brey y no acepta sus disculpas

Nancy Pazos habló en Intrusos (América TV) sobre los motivos por los que decidió llevar a la Justicia a su compañera Mariana Brey tras una fuerte discusión al aire en A la Barbarossa.

"No es carta de documento exactamente, es una presentación judicial.Como es una demanda penal, la Justicia porteña creo que llamó a una especie de mediación o algo por el estilo, pero falta para todo eso. Nunca me pidió disculpas y me acusó de un delito. Es grave”, explicó la periodista.

Pazos también reflexionó sobre el impacto de los dichos de su colega en el resto de los medios tras esa tensa discusión que tuvieron en el programa donde intercambiaron sus opiniones.

“Me parece que le viene bien a ella y a todos los que son comunicadores: no se puede agraviar de esa manera a una persona. Dejaron de hablar de espectáculo y están hablando de política. Bueno, tiene un peso. Yo soy una periodista de política hace 38 años", fundamentó Pazos.

Y aseguró firme: "A mí no me pueden decir gratuitamente golpista. Porque si hay algo que tengo yo es compromiso con la democracia”.

En ese sentido, descartó dar marcha atrás en su idea de judicializar el tema en caso de que Mariana Brey se disculpe públicamente: “No, no. Me va a tener que pedir disculpas en Tribunales y después le voy a hacer juicio civil para sacarle plata. Voy por todo”, concluyó.