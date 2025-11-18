El video íntimo que la China Suárez tendría guardado de Benjamín Vicuña: "Él pagó su silencio con..."

Benjamín Vicuña

Por qué Benjamín Vicuña no habla mal de la China Suárez

Lo cierto es que algo en sus silencios tras las declaraciones de la madre de sus hijos menores, llamó mucho la atención a Yanina Latorre y sus compañeros de programa. Y las especulaciones empezaron a rodar. “Es como un avisito, acá debe haber más…”, indicó figura de América TV.

"Lo escrachó de una manera espantosa”, advirtió Majo Martino, en tanto que recordaron el posteo “el papá del año” con el que ella lo incendió meses atrás, cuando él le revocó el permiso libre internacional para sus hijos.

Por su parte, Fede Popgold señaló por qué Vicuña no salió a defenderse. Entonces, la sospecha de que habría un video íntimo de Vicuña y que La China tendría en su poder, quedó expuesto en el graph.

Para dar contexto a esta bronca que la China tiene con Benjamín, Yanina se remontó a su ruptura, a mediados de 2021. “Cuando se separaron, él le dejó la casa que ella quería y la firmó. Con eso pagó un silencio, eso entiendo yo”, comentó.

“Esto es todo opinión, porque sí yo una vez escuché un audio en el que ella lo amenaza que va a contar cosas de él, que acá un poco lo contó (en el posteo), cosas que a nadie le constaba”, marcó Yanina, sobre las presuntas adicciones del actor que la China expuso en su publicación que luego borró de su feed.