El video íntimo que la China Suárez tendría guardado de Benjamín Vicuña: "Él pagó su silencio con..."
Según aseguraron en las últimas horas, la China Suárez tendría en su poder un video intimo de su ex, Benjamín Vicuña, y por tal motivo él no hace declaraciones fuertes contra ella. Los detalles.
18 nov 2025, 12:15
El video íntimo que la China Suárez tendría guardado de Benjamín Vicuña: "Él pagó su silencio con..."
La polémica entre Benjamín Vicuña y la China Suárez sumó un nuevo capítulo esta semana. Esta vez, el actor chileno habló después de que su expareja volviera a exponer detalles de su vida privada en televisión y asegurara que durante su relación “estaba bajo tierra” y no se sentía amada.
En una entrevista con Moria Casán, la actriz no solo adelantó detalles de su protagónico en la serie “Hija del fuego: la venganza de la bastarda”, sino que también habló sin filtro sobre su vínculo con Vicuña. “Yo estaba bajo tierra. Estaba en una relación donde ya no me sentía deseada, no me sentía amada. Era una relación muy desgastada”, arrojó la China, generando una fuerte repercusión.
Consultado por un cronista de SQP (América TV), Vicuña se mostró visiblemente afectado por las declaraciones de la madre de sus hijos, Magnolia y Amancio. “No entiendo lo que pasa del otro lado, me parece muy triste. No hay muchas más vueltas para darle”, expresó, dejando en claro su dolor por la exposición mediática.
Vicuña lamentó que su expareja tenga un recuerdo tan negativo de los años que compartieron. “Si fue así, me da mucha pena. Lo siento muchísimo. Imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta seguramente. Es supertriste como cualquier separación. No voy a ahondar más, no quiero ni puedo. No me corresponde. Me da mucho pudor, sobre todo por mis hijos”, sostuvo, visiblemente angustiado.
Por qué Benjamín Vicuña no habla mal de la China Suárez
Lo cierto es que algo en sus silencios tras las declaraciones de la madre de sus hijos menores, llamó mucho la atención a Yanina Latorre y sus compañeros de programa. Y las especulaciones empezaron a rodar. “Es como un avisito, acá debe haber más…”, indicó figura de América TV.
"Lo escrachó de una manera espantosa”, advirtió Majo Martino, en tanto que recordaron el posteo “el papá del año” con el que ella lo incendió meses atrás, cuando él le revocó el permiso libre internacional para sus hijos.
Por su parte, Fede Popgold señaló por qué Vicuña no salió a defenderse. Entonces, la sospecha de que habría un video íntimo de Vicuña y que La China tendría en su poder, quedó expuesto en el graph.
Para dar contexto a esta bronca que la China tiene con Benjamín, Yanina se remontó a su ruptura, a mediados de 2021. “Cuando se separaron, él le dejó la casa que ella quería y la firmó. Con eso pagó un silencio, eso entiendo yo”, comentó.
“Esto es todo opinión, porque sí yo una vez escuché un audio en el que ella lo amenaza que va a contar cosas de él, que acá un poco lo contó (en el posteo), cosas que a nadie le constaba”, marcó Yanina, sobre las presuntas adicciones del actor que la China expuso en su publicación que luego borró de su feed.