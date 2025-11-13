Benjamín Vicuña arrasa en Netflix con la historia de amor del año y es el gran estreno del 2025

Movido por la curiosidad y un sentimiento inexplicable, Juan Manuel decide investigar quién fue el donante de su nuevo corazón. Así descubre que pertenecía a un padre de familia reconocido por su nobleza, cuya muerte dejó una huella profunda en quienes lo conocieron.

En esa búsqueda conoce a Valeria (Julieta Díaz), la viuda del hombre que le salvó la vida. Entre ambos surge una conexión intensa y emocional. Pero Juan Manuel guarda un secreto: lleva dentro de sí el corazón del difunto esposo de Valeria.

Corazón delator Netflix 1.jpg

A medida que el vínculo entre ellos crece, la tensión emocional se intensifica. Juan Manuel no sabe cómo confesar la verdad sin destruir la relación ni herir a la mujer que ama. Esa dualidad entre el amor y la culpa sostiene el relato, que explora los límites de la identidad, la memoria emocional y la conexión humana.

La química entre Benjamín Vicuña y Julieta Díaz

Uno de los grandes aciertos de la película es la química entre Benjamín Vicuña y Julieta Díaz, dos actores que ya habían compartido pantalla en producciones televisivas, pero que aquí alcanzan una conexión mucho más profunda.

Vicuña ofrece una interpretación contenida, cargada de matices emocionales, mientras que Díaz encarna con naturalidad a una mujer atravesada por el duelo y la confusión ante un nuevo amor.

Corazón Delator Netflix 1.jpg

El público y la crítica coincidieron en destacar la autenticidad del vínculo que se construye entre ambos, convirtiendo cada escena compartida en un momento de alta carga emocional.

El elenco de la película "Corazón delator"

Benjamín Vicuña

Julieta Díaz

Peto Menahem

Gloria Carrá

Julia Calvo

Yayo Guridi

Bicho Gómez

Facundo Espinosa

Verónica Hassan

Corazón delator Netflix 3.jpg

El éxito de "Corazón delator" en Netflix

A pocos días de su lanzamiento, Corazón delator se mantuvo entre las más vistas de Netflix en Argentina, España y varios países de Latinoamérica. Su éxito demostró el creciente interés del público internacional por las producciones argentinas, que combinan calidad narrativa con emociones universales.

Críticos de distintos medios coincidieron en que el film logra trascender la etiqueta de romántico, al ofrecer una reflexión profunda sobre la vida y la conexión entre las personas.

Corazón delator Netflix 2.jpg

El impacto de las películas argentinas en Netflix

El fenómeno de Corazón delator se suma a una tendencia creciente: las películas argentinas ganan terreno en las plataformas internacionales. Netflix, en particular, ha apostado por historias locales que combinan identidad cultural con temas universales.

Producciones como Granizo, La ira de Dios o Pipa abrieron el camino para que nuevos títulos encuentren su lugar en la grilla global. Y Corazón delator confirma que el público internacional busca historias humanas, con emociones reales y personajes complejos.

Tráiler de "Corazón delator" en Netflix