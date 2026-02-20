La tremenda humillación que vivió Nati Jota por un desagradable imprevisto en Olga

Un momento incómodo y completamente inesperado se vivió en el estudio de Olga, cuando Nati Jota desfiló para mostrar su look y terminó protagonizando una situación que rápidamente generó repercusión.
Nati Jota vivió un momento de humillación extrema mientras estaba al aire en Sería Increíble, su programa en Olga.
Todo ocurrió en plena transmisión en vivo. La conductora decidió levantarse de su asiento y caminar por el estudio para exhibir el outfit que había elegido para el programa. Entre risas y comentarios de sus compañeros, Nati se mostró relajada mientras la cámara comenzaba a recorrer su figura para enfocar los detalles del conjunto.
Sin embargo, cuando el plano se detuvo a la altura de su cintura, el sonidista lanzó un efecto inesperado al aire. “¡Pum!”, se escuchó de fondo, en un timing que no pasó inadvertido para nadie en el estudio. El sonido, que muchos interpretaron como una broma desubicada, generó un silencio incómodo seguido de risas nerviosas.
La reacción de Nati fue inmediata. Sorprendida y visiblemente molesta, miró hacia el sector técnico intentando identificar al responsable del efecto. Según se pudo ver en la transmisión, la conductora no ocultó su incomodidad y dejó entrever que quería descargar su furia contra su compañero por el momento que acababa de vivir al aire.
Aunque el programa continuó y la situación se diluyó entre comentarios y chistes, el episodio no tardó en viralizarse en redes sociales. Algunos usuarios defendieron el humor interno del equipo, mientras que otros señalaron que el efecto de sonido fue innecesario y dejó expuesta a la conductora en un momento que debía ser distendido.
Lo cierto es que lo que empezó como un simple desfile para mostrar un look terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del streaming.