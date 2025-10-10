En vivo Radio La Red
La vitamina secreta que recomienda un urólogo para potenciar las erecciones

El urólogo Luis Gutiérrez recomienda la ingesta de un suplemento que mejora la circulación y potencia las erecciones.

El ácido fólico

El ácido fólico, más conocido por su papel en la salud prenatal, también tiene beneficios importantes para la salud sexual masculina.

El ácido fólico, más conocido por su papel en la salud prenatal, también tiene beneficios importantes para la salud sexual masculina. Mejora la circulación sanguínea, favorece la función endotelial y ayuda a producir óxido nítrico, una molécula esencial para la vasodilatación. Esto contribuye a erecciones más firmes y duraderas.

“Esta vitamina sí funciona para mejorar las erecciones”, asegura Luis Gutiérrez, urólogo con más de 298 mil suscriptores en su canal de YouTube. Para fundamentar sus dichos, el especialista se basó en una investigación realizada en 2021, que incluyó a 1.000 hombres con disfunción eréctil leve o moderada.

Los participantes se dividieron en dos grupos: uno recibió ácido fólico y el otro un placebo durante tres meses. En ese marco, se midieron los niveles séricos de la vitamina y la función eréctil antes y después del período de suplementación.

Los resultados mostraron que los hombres que tomaron ácido fólico experimentaron una mejora significativa en las erecciones en comparación con los que recibieron placebo. Incluso, quienes no recibieron la vitamina mantenían concentraciones bajas en sangre, y si ya tenían erecciones más débiles, sus valores descendían aún más.

Cómo se debe tomar el ácido fólico para potenciar las erecciones

Desde el canal “Urología para todos”, Gutiérrez recomienda, con la supervisión de un especialista, una dosis diaria de 0,5 mg de ácido fólico durante tres a seis meses, y enfatiza que “esto tiene que estar asociado a cambios de hábito: hacer ejercicio, dormir bien y disminución de estrés”.

Más allá de su efecto en la función sexual, el ácido fólico contribuye al metabolismo de proteínas y a la formación de glóbulos rojos, favoreciendo la oxigenación de los tejidos, incluido el pene. También ayuda a reducir los niveles de homocisteína, un aminoácido que en exceso puede dañar los vasos sanguíneos y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

En el caso de las mujeres, el ácido fólico es esencial durante el embarazo, dado que previene defectos del tubo neural en el feto, como la espina bífida, y contribuye al desarrollo adecuado del sistema nervioso del bebé. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda la ingesta diaria en edad fértil de 0,4 a 0,5 mg, incluso antes de la concepción.

Alimentos que contienen ácido fólico

nueces.jpg

Para complementar la suplementación, es recomendable incluir en la dieta alimentos ricos en ácido fólico, como:

  • Verduras de hoja verde: espinaca, acelga, brócoli

  • Legumbres: lentejas, garbanzos, frijoles

  • Frutas: naranjas, papaya, banana

  • Cereales integrales: avena, trigo integral

  • Frutos secos: almendra y nueces

  • Hígado y otros alimentos de origen animal en cantidades moderadas

Incorporar estos alimentos puede ayudar a mantener niveles óptimos de ácido fólico y potenciar los efectos positivos en la función sexual y la salud general.

