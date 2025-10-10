La vitamina secreta que recomienda un urólogo para potenciar las erecciones

Cómo se debe tomar el ácido fólico para potenciar las erecciones

Desde el canal “Urología para todos”, Gutiérrez recomienda, con la supervisión de un especialista, una dosis diaria de 0,5 mg de ácido fólico durante tres a seis meses, y enfatiza que “esto tiene que estar asociado a cambios de hábito: hacer ejercicio, dormir bien y disminución de estrés”.

Más allá de su efecto en la función sexual, el ácido fólico contribuye al metabolismo de proteínas y a la formación de glóbulos rojos, favoreciendo la oxigenación de los tejidos, incluido el pene. También ayuda a reducir los niveles de homocisteína, un aminoácido que en exceso puede dañar los vasos sanguíneos y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

En el caso de las mujeres, el ácido fólico es esencial durante el embarazo, dado que previene defectos del tubo neural en el feto, como la espina bífida, y contribuye al desarrollo adecuado del sistema nervioso del bebé. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda la ingesta diaria en edad fértil de 0,4 a 0,5 mg, incluso antes de la concepción.

Alimentos que contienen ácido fólico

nueces.jpg

Para complementar la suplementación, es recomendable incluir en la dieta alimentos ricos en ácido fólico, como:

Verduras de hoja verde : espinaca, acelga, brócoli

Legumbres : lentejas, garbanzos, frijoles

Frutas : naranjas, papaya, banana

Cereales integrales : avena, trigo integral

Frutos secos : almendra y nueces

Hígado y otros alimentos de origen animal en cantidades moderadas

Incorporar estos alimentos puede ayudar a mantener niveles óptimos de ácido fólico y potenciar los efectos positivos en la función sexual y la salud general.