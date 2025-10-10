A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
DENUNCIA

Impactante confesión de Paula Bernini sobre el mal momento que atraviesa su familia: "Estoy bastante angustiada"

La periodista Paula Bernini se volcó a sus redes sociales para revelar el drama que vive la empresa de su padre y anunció que apelará a la Justicia.

10 oct 2025, 13:09
Impactante confesión de Paula Bernini sobre el mal momento que atraviesa su familia: Estoy bastante angustiada
Impactante confesión de Paula Bernini sobre el mal momento que atraviesa su familia: Estoy bastante angustiada

Impactante confesión de Paula Bernini sobre el mal momento que atraviesa su familia: "Estoy bastante angustiada"

Después de estar en el centro de la polémica por su particular y extrovertida manera de llevar adelante la conducción del noticiero de la primera mañana de la señal de cable TN junto a Mario Massaccesi, por estas horas Paula Bernini denunció públicamente el drama familiar que la afecta al extremo.

Lo cierto es que la joven periodista expuso angustiada a través de sus Instagram Sories que han plagiado la marca de ensaladas de frutas creada por su padre, situación que perjudicó de lleno a su familia, motivo por el cual anticipó que accionará legalmente debido a que la copia no sólo se limita al diseño del envase, sino que también abarca el logo del producto.

“Estoy bastante angustiada desde hace unos días por algo que está pasando en mi familia”, expuso Bernini desde su camarín y con la voz entrecortada. “No es grave, pero me angustia ver a mi papá angustiado”, se sinceró mientras comenzaba a detallar la situación en la que quedó involucrada la empresa familiar que vive de la producción y reparto de ensaladas de fruta, un proyecto creado, diseñado y desarrollado por papá Bernini hace muchos años ya.

Embed

Según detalló, este emprendimiento se gestó hace décadas como una verdadera iniciativa artesanal que creció y se consolidó a fuerza de trabajo. “Mi papá pensó el producto, lo ideó, le empezó a dar forma, lo diseñó y finalmente lo hizo”, confió Paula al tiempo que explicó que como su papá durante años trabajó en una imprenta fue él personalmente quien diseño la tipografía, el logo así como también el diseño del envase, cuidando cada uno de los detalles del producto.

“Desde que tengo quince años salgo con mi papá a repartir las ensaladas. Es más que un ingreso, es un modo de vida”, confió emocionada. Pero resulta que todo este enorme esfuerzo familiar se vio perjudicado recientemente. Según Bernini, alguien copió el logo original y empezó a vender un producto idéntico, con una ínfima diferencia en el nombre.

Paula Bernini y su papá

En qué consiste el plagio familiar que denunció Paula Bernini

Así, Paula Bernini detalló que esta situación no se trata de un simple copia comercial, sino de un plagio exacto dado que los responsables hasta habrían usado la matriz original del envase, que fue pagada por su papá a una imprenta en Córdoba.

“Lo que hicieron fue usar ese bebé de mi papá, que tardó años en crecer, y plagiarlo”, argumentó la periodista en su descargo e hizo saber: “Pudimos conseguir uno de esos productos falsos, y es de tan mala calidad que nos preocupa, porque le juega en contra a él. Lo que vimos era naranja y manzana pasadas”.

Asimismo, la conductora de TN reveló que desde hace varios días su papá estaba intentando rastrear a quienes plagiaron su emprendimiento. “Está obsesionado con el tema, porque le duele. Siente que lo que construyó con tanto esfuerzo hoy se puede venir abajo por culpa de alguien que decidió copiarlo”, deslizó triste.

IG Paula Bernini -empresafamiliar

“Mi papá no usa redes sociales. Verlo grabando un video para avisarles a sus clientes me estrujó el corazón. Ahí entendí lo que le estaba pasando por dentro”, relató angustiada al tiempo que anunció que presentará formalmente la denuncia en la Justicia, así como también avisó que viajará a Córdoba para reclamar la matriz original, que presumen habría sido vendida o filtrada por alguien cercano al proceso de producción.

Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, porque ver a mi papá sufrir me angustia. Voy a acompañarlo en todo. Alguien le vendió la matriz a este hombre, que incluso había estado dentro de la fábrica para sacar información”, concluyó movilizada por el mal momento que vive su papá.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Paula Bernini

Lo más visto