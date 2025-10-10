Impactante confesión de Paula Bernini sobre el mal momento que atraviesa su familia: "Estoy bastante angustiada"

“Desde que tengo quince años salgo con mi papá a repartir las ensaladas. Es más que un ingreso, es un modo de vida”, confió emocionada. Pero resulta que todo este enorme esfuerzo familiar se vio perjudicado recientemente. Según Bernini, alguien copió el logo original y empezó a vender un producto idéntico, con una ínfima diferencia en el nombre.

Paula Bernini y su papá

En qué consiste el plagio familiar que denunció Paula Bernini

Así, Paula Bernini detalló que esta situación no se trata de un simple copia comercial, sino de un plagio exacto dado que los responsables hasta habrían usado la matriz original del envase, que fue pagada por su papá a una imprenta en Córdoba.

“Lo que hicieron fue usar ese bebé de mi papá, que tardó años en crecer, y plagiarlo”, argumentó la periodista en su descargo e hizo saber: “Pudimos conseguir uno de esos productos falsos, y es de tan mala calidad que nos preocupa, porque le juega en contra a él. Lo que vimos era naranja y manzana pasadas”.

Asimismo, la conductora de TN reveló que desde hace varios días su papá estaba intentando rastrear a quienes plagiaron su emprendimiento. “Está obsesionado con el tema, porque le duele. Siente que lo que construyó con tanto esfuerzo hoy se puede venir abajo por culpa de alguien que decidió copiarlo”, deslizó triste.

IG Paula Bernini -empresafamiliar

“Mi papá no usa redes sociales. Verlo grabando un video para avisarles a sus clientes me estrujó el corazón. Ahí entendí lo que le estaba pasando por dentro”, relató angustiada al tiempo que anunció que presentará formalmente la denuncia en la Justicia, así como también avisó que viajará a Córdoba para reclamar la matriz original, que presumen habría sido vendida o filtrada por alguien cercano al proceso de producción.

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, porque ver a mi papá sufrir me angustia. Voy a acompañarlo en todo. Alguien le vendió la matriz a este hombre, que incluso había estado dentro de la fábrica para sacar información”, concluyó movilizada por el mal momento que vive su papá.